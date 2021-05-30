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Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?

Nakit ihtiyacını bankalar üzerinden karşılamak isteyen birçok kişi Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu, senet karşılığı kredi nasıl alınır araştırıyor. İşte senetle kredi alım aşamaları.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:07
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
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Senet karşılığında kredi veren işletmeler bunu tahvil karşılığında yapmaktadır. Fakat ihtiyaçlarını her bankada karşılayamazlar. Bunun sebebi tüm bankaların menkul kıymetleri teminat olarak kabul etmesinden kaynaklanır.

Senet karşılığında kredi kullanmak için bankalara teminat verebilirsiniz. İkinci bir yol ise diğer finansal kurumlardır. Ancak ilk seçenek her zaman en kısa ve az maliyetli yöntemdir.

Senet karşılığı kredi nasıl alınır?

Senet karşılığında kredi alabilmek için en önemli husus, senetlerin her banka tarafından teminat olarak kabul edilmemesidir. Bu nedenle senedi teminat olarak kabul eden bankalardan kredi talep etmek gerekir. Bu çalışma sırasında yalnızca teminat olarak verilen senetler dikkate alınmayacaktır. Senet her ne kadar önemli olsa da kredi için standart kredi aşamaları uygulanacaktır. Kredi notu, ekran ve piyasa istihbaratı ve işletmenizin mali durumu incelendikten sonra senet ya da çek teminatlı kredi limiti onaylanacaktır. Senet kredisinde teminat yapısı da sorgulanmaktadır. Öneğin 12 bin TL teminat verilen bir fatura için 10 bin TL kredi kullanılmaktadır.

Garanti Bankası müşterilerine senet ile kredi vermemektedir.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
Senetle KrediSenet Karşılığı Kredi
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