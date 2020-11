Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi

Garanti Bankası İntenet Şifresi

901 Türkiye'de olmakla birlikte, BBVA'nın yurtdışındaki 8 şube de binlerce ATM, telefon bankacılığı ve online bankacılık uygulamaları ile müşterilerine her zaman hizmet verebileceğini garanti etmektedir. Garanti BBVA online işlem şifresi almak neden önemlidir? Garanti BBVA online işlemleri ile bankacılık hizmetlerini intenet üzerinden her ortamda güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Bunun için Garanti BBVA İntenet Bankacılığı müşterisi olun veya Garanti BBVA Mobil'i kullanın. Garanti BBVA, bu platformları kullanırken müşteri güvenliğini ön planda tutuyor. İçeriklerimizde Garanti BBVA online işlem şifreleri ve daha birçok soruya cevap bulabilirsiniz.

Garanti BBVA Online İşlemler Şifresi Nedir, Nasıl Alınır?

Garanti BBVA, sanal dünyadaki olası güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla intenet bankacılığı ve mobil bankacılık müşterilerine özel şifreler tanımladı. Böylelikle Garanti BBVA müşterileri, intenet üzerinden online bankacılık işlemlerini her zaman, her yerde güvenle gerçekleştirebilirler. Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İntenet Bankası için aynı kanal üzerinden şifre oluşturabilir, oluşturulan şifre her iki banka kanalı için kullanılabilir.

Garanti BBVA İntenet Bankacılığı ve Mobil Şifresi Alma

Garanti BBVA İntenet Bankacılığı veya mobil şubeleri kullanmak isteyen kişiler aşağıdaki yollar ile şifre alabilirler: Garanti BBVA resmi intenet sitesini ziyaret ettikten sonra Anasayfa -Bireysel-Dijital Banka-İntenet Bankacılığı adımlarını takip edip “Parola Al” butonuna tıklayınız.

"Parola Al" butonuna tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfadaki "Müşteri Numarası" ya da "TC Kimlik Numarası" bölümünü doldurduktan sonra alt kısımda bankada kayıtlı cep telefonu numarasını girip "Devam" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sonra sırayla;

Güvenlik Bilgileri

SMS Doğrulama

Parola Belirleme

Ekranları görünecektir. Bu ekranlardaki bilgilerin de doğru girilmesi, telefona gelen SMS'in girilmesi ve yeni bir intenet şifresinin belirlenmesi gerekmektedir. "Garanti BBVA online bankacılık şifremi unuttum" ya da "Mobil şube şifremi unuttum" diyenler de bu yöntemi kullanarak yeni şifre belirleyebilirler.

Garanti BBVA Şifrematik Nedir, Nasıl Alınır?

Şifreyi unutmayan ancak çeşitli nedenlerle şifresini güncellemek isteyenler de bu şekilde şifreyi değiştirebilirler. Her iki platform da Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA İntenet Bankacılığı için belirlenen şifreyi kullanabilir. Tabii ki, her şeyden önce, bu kişinin bir çevrimiçi bankacılık müşterisi olması ve bankada kayıtlı bir cep telefonuna sahip olması gerekir.

Garanti BBVA intenet bankacılığına giriş yapın, mobil şubeler oluşturmak için Garanti BBVA şifreli cihazları da kullanabilirsiniz. ŞifreMatik, anında tek kullanımlık şifre oluşturabilen, Garanti BBVA İntenet Bankası veya Mobil'e tek seferde erişebilen, taşınabilir, güvenlik odaklı bir cihazdır.

Garanti BBVA Şifrematik cihaz alımı sadece Garanti BBVA İntenet şubesinden yapılabilir. Başvuru süreci aşağıdaki adımları izlemelidir:

Garanti BBVA intenet bankacılığına giriş

Profilim

Şifre/ Parola İşlemlerim

Şifrematik İşlemleri

Buradan oluşturulan kayıt sonrası banka tarafından Şifrematik cihazı müşterinin adresine teslim edilmektedir.

Garanti BBVA Şifrematik Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

Alınan cihaz etkinleştirilmelidir. Şifrematik cihaz aktivasyon süreci aşağıdaki gibidir:

Şifrematik cihazının standart PIN kodu 1 2 3 4'tür ve müşteri tarafından değiştirilmelidir.

Şifrematik'in sağ alt köşesindeki ok şeklinde ki butonuna basılmalıdır.

Ekranda "PIN" görüntülendiğinde, standart 1 2 3 4 kodunun girilmesi gerekir.

Ekranda "NEW PIN" görüntülendiğinde, kişi onayladığı şifreyi girmelidir. Kod 1 2 3 4 veya ardışık sayılar olamaz.

Şifreyi girdikten sonra, ekranda "PIN CONF" metni görünecektir. Yeni belirlenen kod yeniden girilmelidir.

Ekranda "NEW PIN CONF" görüntülendiğinde, PIN kodu değişikliğinin başarıyla uygulandığı anlamına gelir. Bu adımı tamamladıktan sonra istediğiniz zaman PIN kodunu girerek cihazı açabilir, ok işaretli tuşa basarak 36 saniye geçerlilik süresine sahip tek kullanımlık şifre oluşturabilirsiniz.

Aktivasyon işlemini tamamlamak için lütfen Garanti BBVA İntenet şubesine girip "Profilim-Şifre / Parola İşlemlerim-Şifrematik İşlemleri" adımlarını takip etmelisiniz. Bu aşamada Şifrematik cihazından oluşturulan şifrenin ekrana girilmesi gerekir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra Şifrematik devreye girer ve her an her yerde kullanılabilir.

Şifrematik ile Garanti BBVA İntenet Bankacılığına ve Mobil’e Giriş

Garanti BBVA İntenet Bankasına veya Cep telefonuna Şifrematik ile giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: