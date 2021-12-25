Garanti Bankası Bonus kredi kartı nasıl internet alışverişine açılır?

Bütün bankaların müşterilerine verdiği kredi kartı hizmetlerinde kullanıcının onayını gerektiren belirli işlemler bulunuyor. Banka ve kredi kartları üzerinden intenetten çevrimiçi(online) olarak alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Kredi ve banka kartları için gelen yenilikle bu işlemleri yapmak için kart sahibinin onayının alınması gerekmekte. Kredi ve banka kartlarıyla alışveriş yaparken 3Dsecure ve alışveriş yapma onaylarını kartlara verilmediği süre boyunca alışveriş yapılamayabilir ya da kredi kartı bilgileri güvenliğin de sorunlar yaşayabilirsiniz

Kredi kartı intenet alışverişine nasıl açılır?

-Banka kartı ve kredi kartı da dahil olmak üzere bütün kartlar intenet alışverişlerinde kullanmak için müşterisi olunan bankanın çağrı merkezini arayıp intenet alışverişlerine kart kullanımını açtırabilirsiniz.

-Başka bir yolsa SMS yolunu kullanıp kredi kartını online alışverişlere açtırabilirsiniz.

-SMS numaraları her banka için değişir. Büyük harflerle ONAY yazıp kartın son dört ya da altı hanesini bankanın belirlediği numaraya yollayıp kartın intenet alışverişlerine açabilirsiniz.

-Bankanın şubesine gidip kartları online alışverişlere açabilirsiniz.

Garanti Bankası kredi kartı intenet alışverişlerine nasıl kapatılır?

Eskinden bankalardan alınan kredi kartları intenet alışverişlerine otomatik olarak açık halde gelirdi. Ancak son yapılan düzenlemelerle intenet alışverişlerine kapalı şekilde gelmekte. Kredi kartı kullanan vatandaşların isterlerse intenet alışverişlerine kartını açabilir, isterlerse kapatabilirler. Sizlerde Garanti Bankası’ndan aldığınız banka kartı ya da kredi kartını intenet alışverişlerini kapatma işlemini SMS ile yapmak için telefonunuzun SMS kısmından sonra ‘Kapalı’ yazıp bir boşluk bırakarak ve ardından son altı hanesini yazıp 3340’a yollayın. Yeniden intenet alışverişlerine açmak isterseniz, kısa mesajla bu işlemi yapabilirsiniz.

Garanti Bankası hesap kartı intenet alışverişlerine nasıl açılır?

Garanti banka ya da hesap kartını intenet alışverişlerine açmak için mobil ve intenet bankacılığı kullanılabilir, çağrı merkezi ve SMS yöntemleri kullanıp gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yapıp Ayarlar > Kart Ayarları > İntenet Üzerinden Alışveriş adımları yapılarak kartı aktif duruma getirebilir ve sanal alışverişler için kartı açabilirsiniz. Başka bir yolsa TERCIH yazıp 3340′ SMS yollayın ya da tek bir kart için bu işlemi uygulamak isterseniz ONAY yazıp alışverişlere açmak istenilen kartın son altı hanesini yazıp 3340’a gönderip yapabilirsiniz.

Garanti Bankası kredi kartını intenet alışverişlerine nasıl kapatılır?

Garanti BBVA kredi kartı ayarlarını düzenlemek isteyen ve kartını intenetten alışverişlere kapatmak isteyen kişiler şubeye gitmelerine gerek kalmadan çağrı merkeziyle görüşebilir. 444 03 33 numaralı telefonun ya da 0 850 222 0 333 numaralı telefon numaralarını arayarak ve kartın intenet alışverişine kapatma hakkında gerekli bilgileri alıp kartın intenet alışverişlerine kapatabilir. Müşteri hizmetleri haricinde şu yöntemleri de kullanıp Garanti kredi kartınızı intenet alışverişlerine kapatabilir.

-GarantiBBVA intenet bankacılığı

-GarantiBBVA mobil bankacılık

-GarantiBBVA müşteri iletişim merkezi

Garanti Bankası Bonus kredi kartını intenet alışverişine nasıl açılır?

Garanti Bankası müşterisi iseniz ve Bonus kredi kartı kullanıyor iseniz eğer intenet üzerinden alışveriş yapmak için karta onay verebilir ve işleme açtırabilirsin. Şu yolları uygulayarak Garanti Bankası kredi kartınızı intenet alışverişlerine açtırabilir.

-Mobil bankacılığa girin.

-Ardından Ayarlar kısmına tıklayınız.

-Ayarlar kısmından Kart Ayarları kısmını seçiniz.

-İntenet Üzerinden Alışveriş kısmına tıklayınız.

-Buradanda kartı intenet alışverişlerine açabilir ve aktif duruma getirebilirsiniz.

-Bunun ile birlikte SMS yoluyla ONAY yazıp kartın son altı hanesini yazıp 3340′ a gönderip intenet alışverişlerine açabilir.

-İsterseniz 444 0 333 numaralarını arayıp işlemlerinizi yapabilir.

-Ek kartları ve banka kartları da dâhil olmak üzere bütün Garanti Bankası kartları için TERCIH yazıp 3340’a gönderebilir. Tek bir kredi kartı için onay vermek isterseniz ONAY yazıp kartın son altı haneyi 3340’a gönderebilir.

Kredi kartını SMS yoluyla intenet alışverişlerine nasıl açılır?

Garanti bankası kredi kartı olan kişilerin kartlarını İntenet üzerinden yapılan alışverişlere açtırmak için SMS yolunu kullanabilir ve onay verebilir. Bu işlem içinse cep telefonların mesaj bölümlerine girip mesajın 3340‘a gönderebilir.

-Bütün kartları açtırmak isterseniz eğer mesaj bölümünden büyük harflerle TERCİH yazıp ve 3340’a kısa mesaj gönderebilir

-Kredi kartın İntenet üzerinden alışverişlere açmak için cep telefonun mesaj bölümünden büyük harflerle ONAY yazıp kart numarasının son altı hanesini 3340’a gönderebilir.

-Paracard açmak için telefonun mesaj bölümünden büyük harflerle AÇIK yazıp kartın son altı hanesini 3340’a gönderebilir.

Garanti Cep uygulamasıyla kartı alışverişe nasıl açılır?

Garanti cep uygulamasıyla kartınızı kolayca İntenet üzerinden alışverişlere açtırabilir ve bu işlemleri şu şekilde uygulayabilirsiniz;

-İlk olarak Garanti Cep uygulaması telefona indirin.

-Uygulamanın ana menüsünde yer alan hesap ve kart kısmına tıklayınız.

-Kartlar kısmının içinden ilgili kartın seçimini yapın.

-Karşınıza çıkan sayfada “İntenet Üzerinden Alışveriş” kısmını aktif duruma getiriniz.

-Bu adımları takip edip işlem sonucunda ise intenet üzerinden alışveriş yapılabilmekte.

Garanti İntenet Uygulaması ile kartı alışverişlere nasıl açılır?

Kullandığınız bilgisayardan Garanti İntenet Uygulamasını indirip, bu uygulamanın ana bölümünden Kart kısmına giriş yapınız. Kart kısmından Kredi banka sekmesine tıklayınız. Ardında ise kullanıma açmak istenilen ilgili kartı seçimini yapınız. Seçimini yaptığınız kartın bilgilerini girip işlemlerinize devam edin. Kart bilgileriniz girdikten sonra Güvenlik bilgileri kısmından işlemleriniz tamamlayıp İntenet alışveriş seçeneğiniz belirleyip kartı kullanıma açtırabilir.

*Banka kartlarını İntenet kullanımlarına açtırmak için müşteri hizmetlerini arayabilir ya da size en yakında yer alan banka şubeleriyle iletişime geçip işlemlerinizi tamamlayabilir.

Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası: 444 03 33

Garanti 3D Secure nasıl açılır?

-Kartın sahibi, sisteme uyumlu sanal bir iş yerinde banka kartıyla alışveriş yapar.

-Kullanılan kartın intenet alışverişlerine açık olması gerekmekte.

-Aksi durumda intenet üzerinden alışveriş yapılamaz ve 3D secure güvenlik duvarıyla karşılamaz.

-Ödeme adımlarına geldiğinde açılan pencereyle cep telefon numarasını doğrulanması istenmekte.

-Müşteri cep telefon numarasını doğruladığın da, banka tarafından bir şifreyle kısa mesaj yollanmakta.

-SMS de ödeme onayı adımı için bir şifre gelmekte.

-Şifreyi girdikten sonra banka tarafından şifre doğrulanarak alışveriş tamamlanıyor.

-İntenet üzerinden yapılan 150TL ve üzeri her işlemde 3DSecure şifre işlemi yapılmakta.

-150TL ve altında tutarlar için ise 3D olmadan şifresiz bir şekilde alışveriş yapabilir.