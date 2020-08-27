Garanti Bankası anında 20 bin TL taksitli nakit avans veriliyor

Garanti Bankası yeni yaptığı kampanya ile birlikte kredi notu düşük olan müşterileri için faiz oranlarında indirime gitti. Kredi notu düşük kişiler genellikle kredi alırken sorun yaşamaktadırlar. Pandemi sürecinden dolayı sıkıntı yaşayan kişilere kredi notu düşük olsa dahi yardımcı olmak isteyen Garanti Bankası, 12 ay vadeli 20.000 TL’lik kredi imkanı sunuyor.

Korona virüs nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan kişiler için çeşitli kredi imkanları sunan bankalara Garanti Bankası da eklendi. Kredi notu düşük olan, aylık gelirinin düşük olan kişiler kredi alırken birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunları bir süreliğine de olsa yaşamayacak olan kişiler, ilgili bankaların kampanyalarına başvurarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Yani kampanyasını duyuran Garanti Bankası, bu şartlar altında bulunan müşterilerine uygun kredi imkanı sunacaklarını ve faiz oranlarında kolaylık sağlayacaklarını açıkladı.

Garanti Bankası ücretsiz taksitli nakit avans

Banka tarafından yapılan açıklamayla birlikte müşteriler nakit avans ihtiyaçlarını hiçbir şart olmadan kolayca karşılayabilecekler. Uygun faiz oranı sağlayacağını duyuran banka, sabit ödeme garantisi de sunacak.

Yapılan açıklamada faiz oranlarından da bahseden Garanti bankası önceden 1,25 olan faiz oranını müşterileri için 0,89’a düşürdüklerini duyurdu. Bu faiz oranı yalnız banka müşterileri için geçerli olacaktır. Diğer müşteriler için 1,25 faiz oranının korunacağını açıklayan banka, kefil ve şart aranmaksızın başvuran kişilere nakit avans sağlayacaklarını duyurdu. Verilen kredinin ödemeleri için ise 5-12 ay arası vade imkanları müşterilere sunulmaktadır.

Normalde %15 KKDF ve %5 BSMV uygulanan nakit avanslarda yapılan kampanya çerçevesinde bu uygulamalar yapılamayacaktır. Bu uygulamanın yapılmaması için kişiler 5-12 ay vadeli taksitli nakit avans kullanmalıdır. Gecikme bedeli ödenmeyen taksitlerde uygulanırken kredi için belirlenen tutar 500 TL ile 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

Taksitli Nakit Avans hesaplama

1.000 TL’lik bir taksitli nakit avans kullanan birisi toplam 45,45 TL faiz ödemektedir. Bu faiz 5 ay vadeye göre hesaplanmıştır. Aylık ödeme 209,9 TL’dir.

Aynı tutarda kullanılacak kredi 12 ay vade ile alınmak istendiğinde ise ödenecek faiz 100,16 TL’dir. Aylık ödeme 91,68 TL’dir.

Taksitli Nakit Avans başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya ile taksitli nakit avans çekmek isteyen kişiler başvurularını:

Garanti BBVA İntenet Bankacılığı

Garanti BBVA Mobil

BonusFlaş

Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi /444 0 333

Garanti BBVA ATM’lerinden kolayca yapabileceklerdir.

Taksitli nakit avans olarak verilen hizmet ihtiyaç kredilerine oranla daha düşük limitli işlemlerdir. Düşük kredi notu olanlara dahi Garanti Bankası tarafından verilecek olan taksitli nakit avans hizmeti başvuru yapıldıktan sonra hemen sonuçlanmaktadır. Bu kampanya ile Garanti Bankası müşterilerine 20.000 TL’ye kadar nakit imkanı sağlamaktadır.