Garanti Bankası 100,000 TL'lik kredi kampanyası

Garanti Bankası ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde kaç?
Banka faiz oranlarını güncelleyerek yeni kredi kampanyasını düzenledi. Güncel faiz oranları şöyle;
- 15,000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %1.84
- 25,000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %1.74
- 50,000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %1.64
- 75,000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %1.54
- 100,000 TL ihtiyaç kredisi için faiz oranı %1.49 şeklinde uygulanacaktır.
Garanti Bankası kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor?
Garanti Bankası’nın müşterisi olmayanlar ile cep şube üzerinden başvuru yapamayacak olanlar sadece kimlik belgeleri ile Garanti Bankası şubeleri aracılığı ile kredi başvurularını yapabilirler.
Aynı zamanda, Garanti Bankası’na ait olan www.garantibbva.com.tr intenet adresi üzerinden de online olarak kredi başvuru formunu doldurabilir ve kolaylıkla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bir başka seçenek de telefon ile başvurmak. Telefon ile başvurmak için 444 0 335 numaralı telefonu arayıp telefon bankacılığı hizmeti ile de Garanti Bankası’na kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Garanti Bankası ihtiyaç kredisi önek hesaplama
- 36 aylık vadeyle 15,000 TL kredi çektiğinizde faiz oranı 1,84, aylık taksit ücreti ise 608,33 TL. 75 TL de tahsis ücreti bulunuyor.
- 36 aylık vadeyle 25,000 TL kredi çektiğinizde faiz oranı 1,74, aylık taksit ücreti ise 994,74 TL. 125 TL de tahsis ücreti bulunuyor.
- 36 aylık vadeyle 50,000 TL kredi çektiğinizde faiz oranı 1,64, aylık taksit ücreti ise 1951,58 TL. 250 TL de tahsis ücreti bulunuyor.
- 36 aylık vadeyle 75,000 TL kredi çektiğinizde faiz oranı 1,54, aylık taksit ücreti ise 2871,12 TL. 375 TL de tahsis ücreti bulunuyor.
- 36 aylık vadeyle 100,000 TL kredi çektiğinizde faiz oranı 1,49, aylık taksit ücreti ise 3790,96 TL. 500 TL de tahsis ücreti bulunuyor.
Son Güncelleme: 23.02.2021 20:16