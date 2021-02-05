İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Şubat 2021 kredi kampanya detayları

Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL kredi kampanya detayları haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 5 Şubat 2021 Cuma gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 01:04
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Şubat 2021 kredi kampanya detayları
Takip Et:

Garanti BBVA tarafından 10.000 TL yaz kredi kampanyasına özel başvuru ekranı erişime açıldı. Kimlikle başvuruda bulunan vatandaşlar 10.000 TL’ye kadar krediden 60 aya varan vadelerle yararlanabilecek. Garanti BBVA’dan ihtiyaç kredisi başvurularınızı tamamlayarak başvuru koşullarınıza uygun faiz oranlarıyla finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

3 ay ertelemeli olarak kullanarak yaz sonunda taksit ödemelerinize başlayabileceğiniz kredi kampanyası yalnızca banka prosedürlerine uygun olan müşterilere sağlanıyor.

Garanti BBVA 10.000 TL kredi başvurusu detayları nelerdir?

Garanti BBVA ile diğer bütün bankalar kredi alacak müşterilerinin başvurularını müteakip sorgulama yapıyor. Kredi notu düşük olan müşterilerin başvuruları genellikle reddediliyor. Garanti BBVA’ya kredi başvurusunda bulunacağınızda kredi notunuzun en az 1100 olması gerekir. Öte yandan yalnızca çalışan veya emekliler kredi kampanyasından yararlanabiliyor. Çalışan kişi en az 3 ay sigortalı olmalı ve maaşlarını da Garanti BBVA bünyesine taşıyarak daha yüksek limit ve daha düşük faiz oranıyla kredi kampanyalarından yararlanabilir.

10.000 TL yaz kredi başvuruları nasıl yapılır?

Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için en yakın Garanti BBVA şubesine başvuruda bulunabilirsiniz. Banka kredi başvurunuzu tamamladıktan sonra sonuç kısa süre içerisinde tarafınıza bildirilir. Başvurularınızı Garanti BBVA resmi web sayfası üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sonucunuz cep telefonunuza bildirilecektir. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde banka şubesine giderek kredinizi alabilirsiniz. Öte yandan farklı bir bankada hesabınız bulunuyorsa intenet bankacılığını kullanarak kredinizi hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 01:04
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
2021 MEB LGS müfredat konuları ne zaman açıklanacak?
EBA TV TRT Türksat, Digitürk Bein, Tivibu, Turkcell TV, Vodafone TV, D Smart Hangi kanalda? Frekans ve televizyon ayarları!
İdris Baba Çukur’a geri dönecek mi? Ercan Kesal'dan açıklamalar
Her Yerde Sen dizisi bu akşam neden yok? Her Yerde Sen Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak? Hangi yarışmacılar olacak?
1 Mart'tan sonra devamsızlık sayılacak mı, okula gitmek zorunlu mu?
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri
2021 Ocak ayı İşkur İşsizlik ayın kaçında, ne zaman yatacak?
Bim Polosmart akü takviye şarj cihazı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Şubat Payitaht Abdülhamid yayın saati

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.