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Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları

Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL kredi kampanya detayları konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Eylül 5 Cumartesi tarihindeki haberimizden Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL kredi kampanya detayları hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 04:43
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
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Garanti BBVA tarafından 10.000 TL yaz kredi kampanyasına özel başvuru ekranı erişime açıldı. Kimlikle başvuruda bulunan vatandaşlar 10.000 TL’ye kadar krediden 60 aya varan vadelerle yararlanabilecek. Garanti BBVA’dan ihtiyaç kredisi başvurularınızı tamamlayarak başvuru koşullarınıza uygun faiz oranlarıyla finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

3 ay ertelemeli olarak kullanarak yaz sonunda taksit ödemelerinize başlayabileceğiniz kredi kampanyası yalnızca banka prosedürlerine uygun olan müşterilere sağlanıyor.

Garanti BBVA 10.000 TL kredi başvurusu detayları nelerdir?


Garanti BBVA ile diğer bütün bankalar kredi alacak müşterilerinin başvurularını müteakip sorgulama yapıyor. Kredi notu düşük olan müşterilerin başvuruları genellikle reddediliyor. Garanti BBVA’ya kredi başvurusunda bulunacağınızda kredi notunuzun en az 1100 olması gerekir. Öte yandan yalnızca çalışan veya emekliler kredi kampanyasından yararlanabiliyor. Çalışan kişi en az 3 ay sigortalı olmalı ve maaşlarını da Garanti BBVA bünyesine taşıyarak daha yüksek limit ve daha düşük faiz oranıyla kredi kampanyalarından yararlanabilir.

10.000 TL yaz kredi başvuruları nasıl yapılır?

Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için en yakın Garanti BBVA şubesine başvuruda bulunabilirsiniz. Banka kredi başvurunuzu tamamladıktan sonra sonuç kısa süre içerisinde tarafınıza bildirilir. Başvurularınızı Garanti BBVA resmi web sayfası üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sonucunuz cep telefonunuza bildirilecektir. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde banka şubesine giderek kredinizi alabilirsiniz. Öte yandan farklı bir bankada hesabınız bulunuyorsa intenet bankacılığını kullanarak kredinizi hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 04:43
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Durankarmls 2020-08-05 18:06:36

tlklredicekmekihtiyacicin

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