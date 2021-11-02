Garanti Bankası 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Garanti Bankası'ndan düşük faizli kredi müjdesi

Çeşitli ihtiyaçları için düşük faizli kredi arayışlarına yoğun bir şekilde devam eden vatandaşa Garanti Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Garanti BBVA, müşterisi olan veya olacak kişilere yüzde 0,66’dan başlayan düşük faiz oranlarıyla 10 bin TL kredi fırsatı müjdesini verdi. Bu haberle beraber insanlar Garanti BBVA’nın bu avantajlı kredi fırsatına başvurmak için hangi şartların gerekli olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki Garanti Bankası 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir?

Garanti Bankası 10 Bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Garanti BBVA’nın yaptığı açıklamaya göre Garanti Bankası müşterisi olan kişilere yüzde 0,66’dan başlayan faiz oranlarıyla 10 bin TL tutarında kredi verecek. Özellikle acil nakit ihtiyacı veya yatırım için nakit arayışında olan kişileri sevindirdi. Bu haberle beraber bu krediye başvuru şartları merak edilmeye başlandı.

Garanti BBVA’nın bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen kişilerin en az 3 aydır sigortalı olarak ççalışması ve 3 aylık sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında kredi puanlarının da bankanın belirlediği sınırın altında olmaması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kişiler kendilerine en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvuru yapabilirler. Başvuruları onaylanan kişiler yüzde 0,66’dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleriyle sunulan 10 bin TL’lik kredilerini alabilirler.