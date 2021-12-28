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GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği nasıl alınır?

GAP ve DOKAP projeleri kapsamında hayvan yetiştiriciliği için destek sağlanmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlar GAP DOKAP desteğini araştırmaktadır. GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği nasıl alınır? Bu haberimizde GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği...

28 Aralık 2021 Salı 16:08
GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği nasıl alınır?
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25 Haziran 2021 Resmi Gazete’de yayımlanan karara  göre 2021 yılında en az bir yıldır faaliyette olup il siciline kayıtlı, 50 büyükbaş anaçtan en az 10'u en az koyun olmak üzere 100'ü keçi, en fazla  300 baş anaça kadar 2021 yılında GAP ve DOKAP kapsamında 81 ilde ahır,  çadır, makine, araç ve gereç alımına yönelik yatırım için  Hibe Desteğinin verileceği açıklandı. Hibe desteğinden nasıl yararlanılır?

GAP ve DOKAP hibe desteği

 GAP ve DOKAP projeleri kapsamında verilen hayvancılık desteklerinin yüzdesi açıklandı. Yetiştiricilerimize desteğin ödemesi Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Sağlanan destekten yararlanmanın şartları bulunmaktadır. Bu hibenin yararlanıcıları daha önce sağlanmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarından ortaklar bu hibeden yararlanamayacaktır.

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 2021'den 2023'e kadar 81 ilde  hayvancılık yatırımlarına  faiz desteği sağlanacağı açıklandı.

Projede belirlenen anaç alımına bağlı yatırımlar için değerlendirme komitesi tarafından belirlenen limitler dahilinde hibe  bağışı yapılacak olup, bu destek koç ve boğa alımı için de verilecektir. Proje,bir ahır inşaatı için hibe sağlayacaktır.

 Mevcut inşaat yatırımları için hibe  oranında geri ödemesiz hibeler ile ahır/ahırların otonom veya yarı kapalı yenilenmesi veya yeni ahır/ahırların yenilenmesine yönelik hibeler kararlaştırıldı.

 ülke tarafından finanse edilen proje, makine, alet ve ekipman alımını destekleyecek. Üst limit  alana göre belirlenir ve yatırım tutarı  kadar destek sağlanır.Bu hibe sadece hayvanlar için gerekli makine, ekipman ve malzemeleri satın almak için kullanılacaktır.

 Ahır inşası ve tadilatı için yapılan inşaat yatırımı çerçevesinde sağlanan destekten, koç ,teke alımı çerçevesinde sağlanan destekten, makine kasası, alet ve teçhizatında sağlanan desteklerden yararlananlar.

 İnsanlar boğa satın almak için yatırım yaptıklarında, bazı eyaletlerde DAP, GAP ve DOKAP'a dayalı teknik ve coğrafi problemler nedeniyle yapay damızlık stoğun teslim edilmemesi durumunda verilecek.

DOKAP desteği

Projeye başvuran  her yatırımcı yalnızca bir kez destek alabilir. Genel müdür projede tahsis edilen miktarı devlet dairesine bildirecektir. Yatırım tutarının ödenek tutarından fazla olması durumunda fazlalık yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

 Projesi 5 yıl boyunca devam edecek ve bütçe Resmi Gazete’de yayınlanan bir basın açıklaması ile açıklanacak. Bu konuda yardımcı olmanın amacı, bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak, hayvancılık verimliliğini artırmak, kalite standartlarını karşılamak ve mevcut işletmeleri modenize etmektir.

GAP ve DOKAP kapsamında olan iller ve hibe desteğinden yararlanabilecek kişiler

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile verilen destekler 81 il için geçerli oldu. Bu kapsamda hibelerden yararlanacak kişiler şu şekildedir;

Yetiştiriciler 2021 ve 2023 senesi arasında başvurduklarında 5 yıl sene boyunca hibeden yararlanabilmektedirler. İşletmeler ayrıca 1 yıldır faaliyet göstermesi gerekiyor. Bakanlık sistemine kayıtlı olan yetiştiriciler destekten yararlanabilmektedir. Hibeden yararlanabilmek için büyükbaş hayvancılık için 10-50 adet hayvanın olması gerekiyor. Küçükbaş için 100 -200 arası hayvan olması gerekmektedir. Daha önce hibe desteği alanlar yeni hibe desteğinden yararlanamaz.

GAP DOKAP hibe oranları

Destek verilecek olan alanlarda; ağıl ve ahır yapımı, mevcut ahır ve ağılların tadilatı, yapılacak olan yeni hayvan alımları, damızlık boğa, koç ve teke alımları, makine ve ekipman alımları, gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağma makinesi alımlarında uygulanacak olan hibe oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Projenin yararları

Hayvan alımının yanı sıra hayvan barınaklarının yapımına da destek olunmaktadır.

 İnşaat yatırımı için yardım oranı %50 olup,

49 kapasiteli büyükbaş hayvan barınakları ve 200 kişilik koyun barınağı yapımına yönelik yardımlar bulunmaktadır.

 Ancak, daha büyük bir ahır veya ahır inşa etmek isteyen herkes, masrafları kendisine ait olmak üzere diğer yatırım maliyetlerini üstlenmek zorunda kalacaktır. Avrupa Birliği standartlarına göre

  hayvan barınağı mevcut olmalı  ve bu nedenle hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 Hayvanlar için daha iyi yaşam alanı sağlarken, satın alınan makine ile kullanımı daha kolaydır.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki meraların küçük ölçekli tarım faaliyetleri için kullanılmasını sağlar.

 Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin desteklenmesi, sığır yetiştiriciliği üzerindeki baskıyı azaltmaktadır.

Akrabalık ilişkisinden  kaynaklanan olumsuz etkenler ortadan kaldırılmaktadır.

Projeye başvuru nereden yapılır?

Başvurular il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne yapılmalıdır. 2021 senesi için henüz destek tutarları açıklanmamıştır. Bakanlığın belirlediği kriterleri taşıyor olmak gerekmektedir. Çiftçi kayıt sisteminde bulunması gereken yetiştiriciler ,sahip oldukları alanları gösteren belgeyi de göstermeleri gerekmektedir.

Makine, alet alımı ve inşaat için yatırım yapacak olan işletmeciler; yatırım yapılacak olan bölgede bulunan İl Müdürlüğüne,

Damızlık koç-teke ve damızlık boğa alımları için yatırım yapacak olan yetiştiriciler İl ve İlçe Müdürlüklerine,

Belirtilen üç alanda da yatırım yapacak olan yetiştiriciler İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Başvuru tarihi her yıl 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşmektedir.

Hibe alabilmek için gerekli belgeler

Bakanlık sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeler

Hibeden yararlanmak istediğinizi gösteren dilekçe

Sahip olduğunuz alanları gösteren belge

Hibe ödemesini hangi banka yapmaktadır?

Hibe ödemeleri Ziraat Bankası tarafından gerçekleşmektedir. Destekleme ödemeleri 18 ay içinde kullanılması gerekmektedir. Yetiştiricilerin projeleri her sene denetlenmektedir. Projelere uygun çalışma olmadığı tespit edilirse cezai işlem uygulanabilmektedir.

Hibe ödemeleri ne zaman gerçekleşir?

İl ve ilçe müdürlüklerine başvurduktan sonra başvurunun onaylanması sonucu uygun görülen hibe desteği bankaya aktarılır. Destekleme tutarının %0,2’si kadar hizmet komisyonu banka tarafından alınır.


Son Güncelleme: 28.12.2021 16:08
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