Bu ay Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK), halka arz için onay alan Galata Wind Enerji AŞ’nin talep toplama işlemi geçen günlerde sona erdi. Söz konusu halka arzda talep toplama süresi geçtiğimiz hafta Perşembe günü başladı ve 16 Nisan Cuma günü mesai bitimi ile son buldu. Peki, Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen soruların cevabı…

Galata Wind ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Galata Wind Enerji’nin halka arzında talepler 15 ile 16 Nisan tarihleri arasında toplandı. Borsa İstanbul’da da 22 Nisan Perşembe tarihinde işlem görmeye başlayacak.

İşte hisse fiyatları ile diğer bilgiler;

Şirketin yaptığı açıklama doğrultusunda, Galata Wind Enerji AŞ’ye dair payların yüzde 25’i halka arz edilecektir. Ek satış hakkının kullanılması halinde de halka arz oranı yüzde 30’a çıkacaktır.

Söz konusu halka arzda talep toplama süresi geçtiğimiz hafta Perşembe gününde başladı ve 16 Nisan Cuma günü mesai bitimi ile son buldu. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 TL olarak belirlendi.

Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliği ile otuz üyeden oluşmakta olan bir konsorsiyum aracılık etmekte. Açıklamada görüşlerinin yer aldığı Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Galata Wind’in portföyü, iş modeli ile vermiş olduğu taahhütler ile Türkiye’nin ilk yeşil halka arzını yapmasının iş ve ekonomi dünyasında büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"61 senelik geçmişe sahip olan Doğan Holding'de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind'in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3'e denk geliyor. "

Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan da şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ile maliyetleri, operasyonel verimliliği ile sermaye yapısının yatırımcılar bakımında oldukça önemli noktalar olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Galata Wind Enerji AŞ, halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen net borç/toplam aktif oranıyla en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar liralık kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha şeffaf bir yapıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuyan, şirket olarak %100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarını da özellikle belirterek, "Neredeyse 775 gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.