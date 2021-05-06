İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?

Son günlerde kripto para piyasasında dikkat çeken ve sosyal medyada sıkça paylaşılan Foy Token, birçok kişinin merak konusu oldu. Merak edilen 'Foy token nedir, proje kime ait?' Foy coin ne zaman çıkacak?' gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 22:59
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Takip Et:

Kripto para piyasasında son günlerde popüler hale gelen Foy Coin ile bundan sonra sosyal medya fenomenlerinin sıkı takipçisi olabileceksiniz. Foy, sınırlı sayıda üretilen tokenle Twitter, Instagram ve YouTube kullanıcılarına hizmet vermeyi hedefliyor.

Araştırma şirketlerinin 2021 yılı reklam verilerine göre; YouTube’nin toplam kullanıcı sayısının 2milyar belirlenmişti. YouTube ve Instagram’ı kullananların sayısı 1,2milyarı geçti. En hızlı kitlesel etkileşim alan platformlardan birisi olan Twitter’da ise aktif kullanıcı sayısı 200milyonu aştı.

2021 senesinin ilk çeyreği itibari ile toplamda 3,5 milyarı geçen insan havuzunda hizmet veren her 3 sosyal medya platformunda da milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler dijital içerik üreticilerine destek sunmak isteyenler için oluşturulmuş bir transfer ağı yoktu.

Foy Token nedir?

Tamamıyla Türk sermayesi olan Foy Dijital Yazılım Hizmetleri A.Ş. kuruluşu olan Fund Of Yours (FOY), sınırlı sayıda 100.000.000.000 tane tokenle sosyal medya kullanıcısı 3,5milyardan çok olan hayran kitlesiyle yine aynı pazardaki çok sayıda dijital içerik üreticilerine ucuz ve güvenilir ağda bir araya getirmeyi hedefliyor.

Fund Of Yours (FOY), bir çok ülkede yatırımcıların ve sosyal medyadaki iş ortaklarıyla insanların destek olmak istediği fenomene ulaşmasının önünü açıp, dijital içerik üreticilerin sahip olduğu mesleklerin ya da ilgi alanlarında kendisini geliştirme yolunda önemli bir role sahip olacaktır. Fund Of Yours (FOY), ayrıca kullanıcılara sağladığı bu fırsatıyla insanların fenomenlerin sıkı takipçisi olmasınıda sağlayacaktır.

Foy Token kimlere hizmet verecek?

İlk aşamada Twitter, Instagram ve YouTube kullanıcıları hizmet vermek için Fund Of Yours (FOY), periyodik aşamalarda diğer sosyal medya platformlarında ilgili iş ortakları ile entegre bir şekilde, bu alanları kullanan kişilere de ulaşma amacındadır.

Fon sahiplerine şeffaf ilkeler ile yaklaşan Fund Of Yours (FOY), hisselerinin yüzde 80’ini insanların kullanımına açıp dijital para piyasasına az rastlanan arz fırsatını yarattı.

Fund Of Yours (FOY) hissedarları, sahip oldukları hisseleri zaman kısıtlaması olmadan hem oldukları ülkenin yerel dijital para borsalarında, hem de global borsalarda ETH, BTC ya da USDT kurlarıyla kendi ülke para birimine çevirebilecekler.




Son Güncelleme: 06.05.2021 22:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Foy TokenFoy CoinKripto Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Temassız işlemlerde limit yükseldi
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?
PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Xiaomi Mi 11 Lite fiyatı ve özellikleri
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 24. gece namazı nasıl kılınır?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yer aldığı dizi ve film yapımları
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sokağa çıkma yasağında bankamatiğe gidilir mi?
Baraj 39.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Fox TV
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Livya karakterine Buçe Buse Kahraman hayat veriyor
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Bill Gates eşine ne kadar tazminat ödeyecek?
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm TRT 1 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
F1 İspanya GP 2021: 7 Mayıs Cuma saat kaçta başlayacak? Formula 1 yarışı nasıl canlı izlenir?
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
Survivor yeni takımlarda kimler var? Mavi ve kırmızı takım oyuncuları kimler oldu?
Camdaki Kız 5. bölüm Kanal D canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.