Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?

Kripto para piyasasında son günlerde popüler hale gelen Foy Coin ile bundan sonra sosyal medya fenomenlerinin sıkı takipçisi olabileceksiniz. Foy, sınırlı sayıda üretilen tokenle Twitter, Instagram ve YouTube kullanıcılarına hizmet vermeyi hedefliyor.

Araştırma şirketlerinin 2021 yılı reklam verilerine göre; YouTube’nin toplam kullanıcı sayısının 2milyar belirlenmişti. YouTube ve Instagram’ı kullananların sayısı 1,2milyarı geçti. En hızlı kitlesel etkileşim alan platformlardan birisi olan Twitter’da ise aktif kullanıcı sayısı 200milyonu aştı.

2021 senesinin ilk çeyreği itibari ile toplamda 3,5 milyarı geçen insan havuzunda hizmet veren her 3 sosyal medya platformunda da milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler dijital içerik üreticilerine destek sunmak isteyenler için oluşturulmuş bir transfer ağı yoktu.

Foy Token nedir?

Tamamıyla Türk sermayesi olan Foy Dijital Yazılım Hizmetleri A.Ş. kuruluşu olan Fund Of Yours (FOY), sınırlı sayıda 100.000.000.000 tane tokenle sosyal medya kullanıcısı 3,5milyardan çok olan hayran kitlesiyle yine aynı pazardaki çok sayıda dijital içerik üreticilerine ucuz ve güvenilir ağda bir araya getirmeyi hedefliyor.

Fund Of Yours (FOY), bir çok ülkede yatırımcıların ve sosyal medyadaki iş ortaklarıyla insanların destek olmak istediği fenomene ulaşmasının önünü açıp, dijital içerik üreticilerin sahip olduğu mesleklerin ya da ilgi alanlarında kendisini geliştirme yolunda önemli bir role sahip olacaktır. Fund Of Yours (FOY), ayrıca kullanıcılara sağladığı bu fırsatıyla insanların fenomenlerin sıkı takipçisi olmasınıda sağlayacaktır.

Foy Token kimlere hizmet verecek?

İlk aşamada Twitter, Instagram ve YouTube kullanıcıları hizmet vermek için Fund Of Yours (FOY), periyodik aşamalarda diğer sosyal medya platformlarında ilgili iş ortakları ile entegre bir şekilde, bu alanları kullanan kişilere de ulaşma amacındadır.

Fon sahiplerine şeffaf ilkeler ile yaklaşan Fund Of Yours (FOY), hisselerinin yüzde 80’ini insanların kullanımına açıp dijital para piyasasına az rastlanan arz fırsatını yarattı.

Fund Of Yours (FOY) hissedarları, sahip oldukları hisseleri zaman kısıtlaması olmadan hem oldukları ülkenin yerel dijital para borsalarında, hem de global borsalarda ETH, BTC ya da USDT kurlarıyla kendi ülke para birimine çevirebilecekler.