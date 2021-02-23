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Forex firmaları ne kadar kazandırıyor? Güvenilir ve kazanç sağlayan Forex şirketleri

En iyi Forex şirketlerini birçok yatırımcı tarafından merak edilmektedir. Yatırımcılar dışında yeni başlayanlarında çok işine yarayacak olan bu firmaları yazımızda siz okurlarımız için sıraladık. Haberimizin devamında Forex'te en çok para kazandırmakta olan firmalar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 11:16
Forex firmaları ne kadar kazandırıyor? Güvenilir ve kazanç sağlayan Forex şirketleri
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Online bir şekilde hesap oluşturup ardından yüksek meblâğlarda para kazanmak; son dönemlerde kullanımı iyice artan ve favori yatırım programlarından biri olan Forex ile mümkün. Bunun için günümüzden vereceğimiz bir önek; dünyanın zenginler listesinde 15’inci olan George Saros’dur. Böyle her bütçeden yatırımcıların birçok pariteye yapacağı stratejik tahmin ve bu tahminlere göre yapacakları yatırımlar ile kazanca geçmek. Elde edilin bu kazancın ise güvenilir bir şekilde korumada olmasını istiyorsanız sizin için sıraladığımız; Forex yatırımcılarının güvende kalması için en iyi 7 Forex aracı kurumu ve popülerleşmiş Forex firmalarının sağladığı ayrıcalıklar yazımızda keşfedebilirsiniz.

 

Türkiye’nin en iyi Forex şirketleri (2018)

Forex aracılığı ile yatırım yapıp kazanca geçmek isteyen, girişimci bireyler için hem yurtiçi hem de yurtdışı hesap açımı yapılması mümkündür. Türkiye içinde Forex yatırımı yapacak olan bireyler için lisanı ve SPK tarafından denetlenmekte olan; 7 adet Forex firması bulunmaktadır. Bahsi geçen firmaların 31/08/2011 tarihinden beridir Tebliğ ile belirlenmiş olan yasal yatırımı destekleyen Forex aracı kurumlarıdır. Bu aracı kurumlar aracılığı ile yatırımlarınız güvende olacaktır ve stratejik olarak verdiğiniz yanlış kararlar neticesinde uğradığınız zarar dışında herhangi bir zarara uğramayacaksınız. Bu firmaların dışında size Forex’te aracılık yapmak isteyecek olan çoğu kurum yasa dışıdır ve cezai para işlemleri uygulanır. Eğer sizde yatırımlarınızı Türkiye’de yapmak istemekteyseniz;

 

  1. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi,
  2. Destek Menkul Değerler Anonim Şirketi,
  3. Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi,
  4. İntegral Menkul Değerler Anonim Şirketi
  5. X Trade Brokers Menkul Değerler Anonim Şirketi,
  6. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi,
  7. İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketleri, kurumları aracılığı ile hesap oluşturabilirsiniz.

 

Dünyadaki en iyi Forex yatırım şirketleri (2021)

 

Galafx:

Forex girişimcileri tarafından birbirinden farklı özelliği ve güvenilirliği ile en avantajlı firmalardan birisidir. Londra merkezli olan firmanın Sofya ve Dubai’de de ofisleri bulunmaktadır. İngiltere FCA denetimi ile denetlenmekte olan güvenilebilir bir regülatöre sahiptir. Galafx’e yatırımda bulunabilmek için en az 100 dolar ile star yapma koşulu bulunuyor. Diğerlerinden farklı kılan özelliği ise 1: 500 kaldıraç uygulaabilmekte olan bir Forex aracı kurumu olması şeklinde gerçekleşmektedir. Türkçe online sayfası ve Türkçe müşteri hizmetleri ile sizin yurtdışı yatırımlarınızı kolaylaştıran bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Geniş ürün sunumu ve 90’ı aşan para birimleri ile bunun yanında birden fazla metal ve CFD işlemleri yapılmaktadır.

 

Admin Markets

Yine karşımıza İngiltere merkezli bir şirket çıkıyor. Güvenilir firma denetleyicisi, CFSC mekanizması bulunmaktadır. Bireyin başlangıç yapabilmesi için belirlenen miktar yine 100 dolardır. Kaldıraç oranları ise tatmin edici bir şekilde; 1:300 olarak belirlenmiştir. Türkçe desteği yine Türk yatırımcılar için önemli bir ayrıntı iken düşük spread aramakta olan girişimciler için firma kolaylıkla tercih edilebilir. Kullanılmakta olan teknolojik altyapısıyla birlikte kişiye hızlı işlem imkanları sunmakta; hızlı para çekme, yatırma gibi kolaylıkları bireye sağlamaktadır. Bonus ve kampanyalarıyla da talep gören başka bir ayrıntısıdır.

 

LiberalFX

1:200 kaldıraç oranıyla ve üyeliğin yapılmasının ardından IFCOMM sistemi sayesinde güvenirliğinden ödün vermeyen şirketler arasında yer alanlardan bir tanesi LiberalFX’i rahatlıkla gösterebiliriz. Merkezi Karadağ’da bulunan Merkez Bankası tarafından denetimi yapılan şirketler yine Türkçe desteği sunmaktadır. Alt limitleri ise 100 dolar başlangıç şeklinde belirlenmiştir ve düşük spread katagorilerinde olduğunu söyleyebilir.

 

IC Markets

Türkçe destek sunmayan ve Avusturya merkezli Forex yatırım firması; ASIC lisans özelliği ile güvenirliğinden sorgulatmıyor. Günlük ve haftalık olarak yapılan analizlerden faydalanıp, yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Firmanın mevcut kaldıraç oranı 1:500’lerdedir. Başlangıç olarak belirlenmiş olan alt limit ise 200 dolardır. Platform hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz kazandığınız parayı hızlı bir şekilde hesabınıza geçirebilirsiniz.

 

FBS Forex

Belize lisansı bulunan güvenilir Forex şirketlerinden birisidir. CySec lisansı ile 1:3000 kaldıraç oranına sahiptir ki yüksek kaldıraç aramakta olan siz okuyucular için çok kullanışlı olabilir. Cents Hesap, ECN Hesap gibi birçok hesap türlerini kullanarak yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 23.02.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
ForexForex YatırımForex şirketleriKaldıraç OranlarıForex üzerinden Para Kazanmak
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