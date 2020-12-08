Ford markasının Focus modelinde 22 bin lira indirim mi var? Ford'un şok kampanyaları nelerdir?

Ford Markasının Focus Modelinde 22 Bin Lira İndirim Mi Var? Ford'un Şok Kampanyaları Nelerdir?

Türkiye çapında en çok sevilen marka haline gelen Ford markası, Döviz kurlarındaki değişkenliklerin araçların fiyatlarında olumsuz olarak yansıdığı bu dönemde döviz kurlarının aşağı yönde ilerlemesinden dolayı Ford sevenlerinin aklına sevdikleri modellerde fiyat düşüklüğü yaşanır mı sorusu akıllarında yer edinmiştir.

Ford Focus Ne Kadar? Ford Focus Sedan Fiyat Listesi.

İşte 21 Kasım 2020 Ford Focus sedan modelleri fiyatları;