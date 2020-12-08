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Ford markasının Focus modelinde 22 bin lira indirim mi var? Ford'un şok kampanyaları nelerdir?

Döviz kurlarındaki seyir değişikliklerinden dolayı Ford'tan araç almak isteyen vatandaşlar araç fiyatlarında düşüş olup olmayacağını merak etmektedirler. Ford fiyatlarında indirim mi yaptı? Güncel Ford sedan modellerindeki kampanyalar nelerdir?

08 Aralık 2020 Salı 18:42
Ford markasının Focus modelinde 22 bin lira indirim mi var? Ford'un şok kampanyaları nelerdir?
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Ford Markasının Focus Modelinde 22 Bin Lira İndirim Mi Var? Ford'un Şok Kampanyaları Nelerdir?

Türkiye çapında en çok sevilen marka haline gelen Ford markası, Döviz kurlarındaki değişkenliklerin araçların fiyatlarında olumsuz olarak yansıdığı bu dönemde döviz kurlarının aşağı yönde ilerlemesinden dolayı Ford sevenlerinin aklına sevdikleri modellerde fiyat düşüklüğü yaşanır mı sorusu akıllarında yer edinmiştir.

Ford Focus Ne Kadar? Ford Focus Sedan Fiyat Listesi.

İşte 21 Kasım 2020 Ford Focus sedan modelleri fiyatları;

FORD

FOCUS KASIM KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ

SEÇENEK

DONANIM

FİYAT

KAMPANYA

1.5L

Ti-VCT 123PS MT

Trend X

200.200 TL

200.200 TL

1.5L

Ti-VCT 123PS AT

Trend X

226.500 TL

226.500 TL

1.5L

EcoBlue 120PS MT

Trend X

319.800 TL

300.700 TL

1.5L

EcoBlue 120PS AT

Trend X

343.200 TL

322.700 TL

1.5L

Ti-VCT 123PS MT

Titanium

315.900 TL

303.300 TL

1.5L

EcoBlue 120PS MT

Titanium

353.700 TL

332.600 TL

1.5L

EcoBlue 120PS AT

Titanium

366.200 TL

344.300 TL

1.5L

Ti-VCT 123PS AT

Titanium

332.400 TL

319.200 TL

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Ford FocusSedanArabaKampanya
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