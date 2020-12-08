Ford markasının Focus modelinde 22 bin lira indirim mi var? Ford'un şok kampanyaları nelerdir?

Ford Markasının Focus Modelinde 22 Bin Lira İndirim Mi Var? Ford'un Şok Kampanyaları Nelerdir?
Türkiye çapında en çok sevilen marka haline gelen Ford markası, Döviz kurlarındaki değişkenliklerin araçların fiyatlarında olumsuz olarak yansıdığı bu dönemde döviz kurlarının aşağı yönde ilerlemesinden dolayı Ford sevenlerinin aklına sevdikleri modellerde fiyat düşüklüğü yaşanır mı sorusu akıllarında yer edinmiştir.
Ford Focus Ne Kadar? Ford Focus Sedan Fiyat Listesi.
İşte 21 Kasım 2020 Ford Focus sedan modelleri fiyatları;
|
FORD
FOCUS KASIM KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ
|
SEÇENEK
|
DONANIM
|
FİYAT
|
KAMPANYA
|
1.5L
Ti-VCT 123PS MT
|
Trend X
|
200.200 TL
|
200.200 TL
|
1.5L
Ti-VCT 123PS AT
|
Trend X
|
226.500 TL
|
226.500 TL
|
1.5L
EcoBlue 120PS MT
|
Trend X
|
319.800 TL
|
300.700 TL
|
EcoBlue 120PS AT
|
Trend X
|
343.200 TL
|
322.700 TL
|
1.5L
Ti-VCT 123PS MT
|
Titanium
|
315.900 TL
|
303.300 TL
|
1.5L
EcoBlue 120PS MT
|
Titanium
|
353.700 TL
|
332.600 TL
|
1.5L
EcoBlue 120PS AT
|
Titanium
|
366.200 TL
|
344.300 TL
|
1.5L
Ti-VCT 123PS AT
|
Titanium
|
332.400 TL
|
319.200 TL