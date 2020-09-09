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Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!

Amerikan dergisi Forbes’e göre ABD Başkanı Donald Trump son 1 senede servetinden 600 milyon dolar kaybetti! Bu kayıpta koronavirüs salgınının etkisi olduğu öne sürüldü…

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:53
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
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ABD Başkanı Donald Trump’ın net serveti son 1 senede Koronavirüs salgını nedeniyle 600 milyon dolar düşüş yaşadı ve 2,5 milyar dolara indi. Amerikan dergi Forbes’in duyurduğu “En Zengin 400 Amerikalı” listesindeki veriler güncellendi. Listenin ilk sırasında Amazon’un Üst Yöneticisi Jeff Bezos bulundu. Bezos’un son 1 sene içinde servetine 65 milyar dolar daha ekleyerek toplam 179 milyar dolara ulaştığı belirtildi.


Listenin ikinci sırasında ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in yer aldığı görüldü. Toplam serveti 111 milyar dolar olan Gates son 1 senede 5 milyar dolar daha zenginleşti. Üçüncü sıraya bakıldığında ise Facebook’un kurucu CEO’su Mark Zuckerberg karşımıza çıkıyor. Zuckerberg servetine son 1 senede 15,4 milyar dolar ekledi ve 85 milyar dolarlık servete ulaştı.

Trump 600 Milyon Dolar Kaybetti

 ABD Başkanı Trump, Forbes’in açıkladığına göre en zenginler listesinde 64 basamak geri düşerek 339. Sıraya indi. Trump’ın servetinde bu kadar kayıp yaşamasının nedeni uzmanlar tarafından Koronavirüs salgını olarak yorumlandı. Özellikle Trump’ın büyükşehirlerde yer alan otel ve ofis binalarının büyük zarar ettiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 11:53
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