Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın net serveti son 1 senede Koronavirüs salgını nedeniyle 600 milyon dolar düşüş yaşadı ve 2,5 milyar dolara indi. Amerikan dergi Forbes’in duyurduğu “En Zengin 400 Amerikalı” listesindeki veriler güncellendi. Listenin ilk sırasında Amazon’un Üst Yöneticisi Jeff Bezos bulundu. Bezos’un son 1 sene içinde servetine 65 milyar dolar daha ekleyerek toplam 179 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Trump 600 Milyon Dolar Kaybetti
ABD Başkanı Trump, Forbes’in açıkladığına göre en zenginler listesinde 64 basamak geri düşerek 339. Sıraya indi. Trump’ın servetinde bu kadar kayıp yaşamasının nedeni uzmanlar tarafından Koronavirüs salgını olarak yorumlandı. Özellikle Trump’ın büyükşehirlerde yer alan otel ve ofis binalarının büyük zarar ettiği ifade edildi.