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Fitil (Flayer) Makineci olarak çalışmak ne kadar kazandırıyor?

Fitil (Flayer) Makineci olarak çalışan kişiler ne iş yapıyor, nerelerde çalışıyorlar? Fitil (Flayer) Makineci olabilmek için hangi özellikler gerekiyor? Peki Fitil Makineci olarak çalışan kişi aylık ne kadar maaş alıyor? Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde!

05 Kasım 2021 Cuma 00:00
Fitil (Flayer) Makineci olarak çalışmak ne kadar kazandırıyor?
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Fitil (Flayer) Makineci işinde çalışmak isteyen kişiler, hangi özelliğe sahip olmalı? Kimler bu mesleği yapabiliyor ve Fitil (Flayer) Makineci olarak çalışan kişilerin aylık ne kadar kazanıyorlar merak ediliyor. 

Fitil (Flayer) Makineci mesleğini yapan kişiler, makinelerden yardım alarak üretilen şeridi belirlenen ölçülerde katlama, bükme, yuvarlam gibi işlemlerini yapıyorlar. Fitil makineci olarak çalışan kişiler aylık 3 bin 150 TL kazanç elde edebiliyorlar. En düşük Fitil makineci aylık kazancı 2 bin 286 TL olabiliyorken en yüksek Fitil makineci aylık kazancı 3 bin 850 TL'ye çıkabiliyor. 

Fitil makineci olarak çalışmak isteyen kişiler, el becerilerin yanında işlerini hızlı ve pratik bir biçimde yapabilme becerisine sahip olmaları gerekiyor. Daha sonrasında makinelerin bakım onarım işlerini de üsteniyor olması gerekiyor. Ayrıca Fitil makineci olarak çalışmak isteyen kişiler için en az ilköğretim mezunu olmaları da gerekiyor. 

Fitil makineci işini yapam kişiler, şeritlerin bükümlerinin yapılması aşamasında beklenmeyen durumlara karşı, olası durumların önüne geçmek amacıyla şeriltelri kontrol etmekle yükümlü kişilerdir. 


Son Güncelleme: 05.11.2021 00:00
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