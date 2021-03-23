Fındık fiyatları 23 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

Türkiye’de başlıca Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ve ithal edilen ürünlerin başında fındık geliyor. Fındık birçok çiftçinin başlıca gelir kaynağı olarak bölgenin en önemli ürünlerinden biri olarak biliniyor. Üreticiler güncel fındık fiyatlarını takip ediyor.

Ülkemizde fındık fiyatları bölge ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Bu bölgelerdeki fındık satıcıları ise fiyatları TMO tarafından belirlenen aralıkta satmak zorundadır. TMO her gün bölge bölge güncel fındık fiyatlarını açıklamaktadır. Fındık fiyatlarına bakıldığından en yüksek fiyat bandının Giresun fındıklarında olduğu görülüyor. Giresun fındıkları 24,25 TL ile 24,40 TL arasında işlem görmektedir.

23 Mart 2021 il il fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 23,50 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 23,50 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,50 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 - 24,40 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,10 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

Fındık fiyatları hakkında

Fındık üreticileri belirlenen fiyatların giderlerini karşılaşmadığını ve yükseltilmesini talep ediyor. Fındık tüketilecek hale gelene kadar çok sayıda işlem görmekte ve bu nedenle masrafı olan ürünlerden biridir. Fındık üreticileri belirlenen fiyatların yeterli gelmediği konusunda fikir belirtmektedir. Söz konusu fiyatlar üreticinin kar etmesinin dışında giderlerini dahi çok zor karşıladığı söyleniyor. Fındık fiyatları hükümet politikaları, iç siyaset ve stokçuluk nedeniyle bazı değişiklikler gösterse de genel olarak fiyat baremi çok fazla değişiklik göstermemektedir.