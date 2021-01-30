Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılıyor?

Devlet tarafından ödenen, tarım ve hayvancılık ödemeleri ile ilgili olarak detaylar merak edilmektedir. Ziraat bankası tarafından yapılan destekleme ödemelerini sorgulamak mümkündür. Devlet her sene üreticilere, yetiştirilen ürüne göre belirlenmiş oranlarda ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler, ödemi döneminden önce Tarım ve Orman İl ya da İlçe Müdürlüklerine mevzuat hükümlerine göre destekleme başvurusu yapan çiftçilere ve üreticilere sağlanmaktadır. Fındık destekleme parası alabilmek için aranan ilk şart; üreticinin Tarım ve Orman İl ya da İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmış olmasıdır.

Bakan Pakdemirli bu sene, tarımsal destek kapsamında üreticilere 1 milyar 572 milyon 500 bin ödemede bulunulacağını duyurdu.

Alan bazlı fındık için; 35 şehirde 408.373 üreticiye 849 milyon lira ödeme yapılacak.

Pakdemirli’nin açıklamasına göre, fındık paraları T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre başvuruda bulunan kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatacaktır. 2021 yılı ödeme takvimi açıklandığı zaman tarih hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Fındık Destekleme Ödemeleri ne zaman yapılacaktır?

Devlet tarafından buğday, arpa, çay, fındık, zeytin ve hayvan başı ödeme gibi destekler sağlanmaktadır.

Fındık parasından kimler faydalanamaz?

Çks ve FKS kaydı bulunmayan kişiler

kaydı bulunmayan kişiler Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapan kişiler

Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygunluğu bulunmayan başvuru yapan kişiler

Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar

Fındık destekleme başvuru tarihi

Başvuru dilekçesi

Fındık üretici belgesi

Devlet Fındık Desteklemeleri nasıl gerçekleşir?

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, müracaat senesinde ÇKS ve FKS sistemi üzerinden kayıt güncellemelidir. Destekleme almak isteyen kişiler il/ilçe müdürlüğüne şu belgelerle başvuru yapabilirler:

Ödemeler şu şekilde gerçekleşmektedir:

Destekleme başvuruları toplanır

Tarım ve Orman Müdürlüğü, her üretici adına alan bazlı gelir desteği dosyası açılır

Başvuruda bulunan çiftçinin bilgileri ÇKS ve FKS sistemlerinden kontrol edilir

Yapılan incelemerin sonucunda, ÇKS üzerinden üretici detayında icmali alır ve bu icmalin, köy, mahalle ve ilçe merkezlerinde, 10 gün süresince askıda bırakılması sağlanmaktadır.

Askıya çıkarılan bilgiler ile ilgili olarak itiraz müracaatları alınır ve itiraz gerçekleşmezse icmaldeki bilgiler doğru varsayılır daha sonra ise itiraz kabul edilmez.

Yapılan yazışma ve işlemler sonucunda bilgiler BÜGEM’ e gönderilmektedir.

Son aşama olarak, bilgiler Ziraat Bankasına aktarılır. Fındık parası üreticilere ödenir.

10.000 TL ve üzerinde ödeme alacak üreticilerin kimlik numaralarına bakılmadan, ödeme takviminin son günü saat 18:00’ dan sonra aktarım gerçekleştirilir.

Fındık destekleme ödemeleri yatırılıyor

Resmi Gazete’ de yayınlanan tebliğ ile evrak teslim ve icmallerin BÜGEM’ e gönderilme tarihlerinin güncelleneceği tahmin ediliyor. Destek almak isteyen vatandaşların belgelerini başvuru tarihine kadar teslim edilmesi şarttır. Askı süresi 5 gündür. Hazırlanan icmaller Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.