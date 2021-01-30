İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılıyor?

Devlet, tarım destekleme kapsamında çiftçilere destek sunmaktadır. 2021 ödeme takviminin açıklanması beklenmektedir. Devlet, çay, fındık, arpa vb. alanlarda destekleme çalışmaları yapmaktadır. Çiftçilerin, ödeme alabilmek için ÇKS ve FKS sistemine kayıtları bulunmaktadır.

30 Ocak 2021 Cumartesi 11:25
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Takip Et:

Devlet tarafından ödenen, tarım ve hayvancılık ödemeleri ile ilgili olarak detaylar merak edilmektedir. Ziraat bankası tarafından yapılan destekleme ödemelerini sorgulamak mümkündür. Devlet her sene üreticilere, yetiştirilen ürüne göre belirlenmiş oranlarda ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler, ödemi döneminden önce Tarım ve Orman İl ya da İlçe Müdürlüklerine mevzuat hükümlerine göre destekleme başvurusu yapan çiftçilere ve üreticilere sağlanmaktadır.  Fındık destekleme parası alabilmek için aranan ilk şart; üreticinin Tarım ve Orman İl ya da İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmış olmasıdır.

Bakan Pakdemirli bu sene, tarımsal destek kapsamında üreticilere 1 milyar 572 milyon 500 bin ödemede bulunulacağını duyurdu.

  • Alan bazlı fındık için; 35 şehirde 408.373 üreticiye 849 milyon lira ödeme yapılacak.

Pakdemirli’nin açıklamasına göre, fındık paraları T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre başvuruda bulunan kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatacaktır.  2021 yılı ödeme takvimi açıklandığı zaman tarih hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

Fındık Destekleme Ödemeleri ne zaman yapılacaktır?

Devlet tarafından buğday, arpa, çay, fındık, zeytin ve hayvan başı ödeme gibi destekler sağlanmaktadır.

Fındık parasından kimler faydalanamaz?

  • Çks ve FKS kaydı bulunmayan kişiler
  • Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapan kişiler
  • Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygunluğu bulunmayan başvuru yapan kişiler
  • Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar

Fındık destekleme başvuru tarihi

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, müracaat senesinde ÇKS ve FKS sistemi üzerinden kayıt güncellemelidir.  Destekleme almak isteyen kişiler il/ilçe müdürlüğüne şu belgelerle başvuru yapabilirler:

  • Başvuru dilekçesi
  • Fındık üretici belgesi

Devlet Fındık Desteklemeleri nasıl gerçekleşir?

Ödemeler şu şekilde gerçekleşmektedir:

  • Destekleme başvuruları toplanır
  • Tarım ve Orman Müdürlüğü, her üretici adına alan bazlı gelir desteği dosyası açılır
  • Başvuruda bulunan çiftçinin bilgileri ÇKS ve FKS sistemlerinden kontrol edilir
  • Yapılan incelemerin sonucunda, ÇKS üzerinden üretici detayında icmali alır ve bu icmalin, köy, mahalle ve ilçe merkezlerinde, 10 gün süresince askıda bırakılması sağlanmaktadır.
  • Askıya çıkarılan bilgiler ile ilgili olarak itiraz müracaatları alınır ve itiraz gerçekleşmezse icmaldeki bilgiler doğru varsayılır daha sonra ise itiraz kabul edilmez.
  • Yapılan yazışma ve işlemler sonucunda bilgiler BÜGEM’ e gönderilmektedir.
  • Son aşama olarak, bilgiler Ziraat Bankasına aktarılır. Fındık parası üreticilere ödenir.

10.000 TL ve üzerinde ödeme alacak üreticilerin kimlik numaralarına bakılmadan, ödeme takviminin son günü saat 18:00’ dan sonra aktarım gerçekleştirilir.

Fındık destekleme ödemeleri yatırılıyor

Resmi Gazete’ de yayınlanan tebliğ ile evrak teslim ve icmallerin BÜGEM’ e gönderilme tarihlerinin güncelleneceği tahmin ediliyor.  Destek almak isteyen vatandaşların belgelerini başvuru tarihine kadar teslim edilmesi şarttır. Askı süresi 5 gündür.  Hazırlanan icmaller Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 11:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fındık Destekleme ödemesiÇKS Ve FKS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılıyor?
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2021 Agi hangi şartlarda ödenir?
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Ziraat Bankası'nın verdiği yem kredisi nasıl alınır, başvuru detayları nedir?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır, izin almak için nereye başvurulur?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 30 Ocak 2021 Cumartesi
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Günlük burç yorumları 1 Kasım 2019 Cuma - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılacaksınız?
Günlük Burç Yorumları 13 Ekim 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız burcunuz bugün size neler söylüyor?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanallar - GS BJK derbi maçı canlı yayın kanalları
Seray Sever Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı, neden yok? Hangi programa katılacak?
Eşkiya Edho Sami kimdir? Gerçek adı nedir? Edho Kasaplar Samuel kimdir?
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Ocak 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Ceviz yetiştiriciliğinde kâr maliyet nasıl hesaplanır? Devlet destekli ceviz tetiştiriciliği kâr maliyet hesaplaması
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.