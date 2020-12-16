İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...

Fındık alımı için son tarih ne zaman? TMO fındık alım süresi

Fındık üreticilerin tarafından merak edilen fındık alımların ne zaman sonlanacağı hakkında bilgiyi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı. Fındık alım süreçlerinin uzatıldığı açıklamada yer aldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:58
Fındık alımı için son tarih ne zaman? TMO fındık alım süresi
Takip Et:

Pakdemirli, 30 Nisan 2021’e kadar fındık alımlarının uzatıldığını dile getirdi. Bu yılın ise diğer yıllara göre, fındık alım oranının azaldığını belirtti.

Üreticilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de fındık fiyatlarının ne kadar olduğu oldu. Bu konuya cevabı yine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli cevapladı. İşte fındık fiyatları;

TMO fındık fiyatı 21,00 ile 22.50 TL arasında iken Çarşamba fındık fiyatı ise 22,50 TL oldu. diğer fındık fiyatları ise şu şekilde:

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL

Fındık fiyatları 20 Nisan’a kadar bu şekilde seyir edecek. Bu tarihten sonra fındık fiyatlarını, üretim oranı belirleyecek.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FındıkFiyatlarTarım Ve Orman BakanlığıBekir Pakdemirli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?

Popüler Haberler

Fındık alımı için son tarih ne zaman? TMO fındık alım süresi
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
E-devlet üzerinden trafik cezası sorgulama yöntemleri nelerdir? Trafik cezası itiraz edilir mi?
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2020 yılı burs miktarı
2020 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri
Toki sosyal konut kredisi nasıl alınır? 2020 Toki konut kredisi veren bankalar
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
Ziraat Bankası 0.79 faizli konut kredisi nasıl kullanılır? 0.79 oranlı kredi kullanma şartları
Hamilelikte diş ağrısı için ne yapmak gerekir, ne iyi gelir?
MEBBİS 2020: e müfredat zümre girişi nasıl yapılır? MEBBİS 2020 giriş ve müfredat işlemleri
Marketler hafta sonu kısıtlamasında açık mı kapalı mı?
Engelli raporu ile engelli adına alınan arabayı kimler kullanabilir?
İyi Aile Babası dizi konusu ne? Show TV İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Ptt kapıda ödeme nasıl gönderilir? Epttavm kapıda ödeme var mı?
Kredi notu nasıl hesaplanır? 2020 Kredi notu hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?
Şekerbank tarım küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi kampanyaları 2020
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.