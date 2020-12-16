Fındık alımı için son tarih ne zaman? TMO fındık alım süresi

Pakdemirli, 30 Nisan 2021’e kadar fındık alımlarının uzatıldığını dile getirdi. Bu yılın ise diğer yıllara göre, fındık alım oranının azaldığını belirtti.

Üreticilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de fındık fiyatlarının ne kadar olduğu oldu. Bu konuya cevabı yine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli cevapladı. İşte fındık fiyatları;

TMO fındık fiyatı 21,00 ile 22.50 TL arasında iken Çarşamba fındık fiyatı ise 22,50 TL oldu. diğer fındık fiyatları ise şu şekilde:

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL

Fındık fiyatları 20 Nisan’a kadar bu şekilde seyir edecek. Bu tarihten sonra fındık fiyatlarını, üretim oranı belirleyecek.