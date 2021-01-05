İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Findex kredi notu nasıl hesaplanır? Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Findex kredi notu nasıl hesaplanır? Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 22:46
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Takip Et:

Bankalar vatandaşlara kredi verirken findeks kredi notunu esas almaktadır. Findeks kredi notu düşük olduğunda bankalar kredi vermemektedir. Kredi notu yüksek olduğunda bankalardan kredi almak kolaylaşmaktadır.

Kredi notu nasıl hesaplanır?

Kredi notu hesaplanırken birçok farklı husus göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hesaplamada öncelikle müşterinin ödemelerini ne kadar düzenli yaptığına bakılmaktadır. Borçlarını düzenli olarak ödeyen kişilerin not hanesine daima artı bir puan geçer.

Findeks notu hesaplanırken aynı zamanda borç tutarına bakılmaktadır. Bankaya yüksek miktarda borcunuz bulunması durumunda kredi notunuz düşmeye başlayacaktır. Ancak borçlarınızı düzenli bir ödeme planıyla ödeyerek kredi notunuzu düzeltebilirsiniz.

Tüm bunların yanında kredi notu hesaplamasında müşterinin geliri, mesleği gibi unsurlarda dikkate alınmaktadır.

Kredi notu hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kişiler bankalara sık sık kredi başvurusu yapıyor ve karşılığında ret cevabı aldığında kredi notu düşmeye başlayacaktır. Yine yaptığı kredi başvurularından onay almış ve kredi sayısı üçü geçmişse, mevcut borcu artacağı için kredi notu düşecektir.

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 22:46
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!

Popüler Haberler

Kimler evde bakım maaşı alabilir? 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları
Ptt kapıda ödeme nasıl gönderilir? Epttavm kapıda ödeme var mı?
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
Rüyada at görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada at görmek rüyasının tabiri
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
50.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2021
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli yaşı kaç?
Carrefour 12-18 Mart 2020 indirimli ürünler kataloğu
Şiddete uğrayan kadın ne yapabilir? Hangi kurum ve kuruluşlara başvurmalı?
Cezaevi müdürü maaşları ne kadardır? 2020 Cezaevi müdürü maaşları
2020 Regaip Kandili hangi tarihe denk gelmektedir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalıdır?
Türk Telekom Kurban Bayramı bedava internet kampanyası katılım şartları
Alevlerin Ardından Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin karakteri kimdir? Onur Şan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.