İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama

Bankalara kredi başvurusunda bulunduğunuzda dikkate alınan ilk parametre kredi notu olmaktadır. Findeks ücretsiz kredi notu sorgulama işlemi ile kredi notunuzu anlık olarak takip edebilir ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Takip Et:

Kredi kartı alacak veya kredi çekecek olanlar için en temel konu başlıkları arasında kredi notu bulunuyor. Nakdi ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için ilk etapta kredi notuna başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi notunuzu daha önce öğrenebilmek ve rapora bağlı olarak gerekli tedbirleri alabilmek için kredi notunuzun yüksek olması ve faiz indirimi olanaklarından yararlanmanız gerekir.

Kredi notu öğrenebilmek için en pratik yollardan birisi findeksten üyelik alarak rapora sahip olmanız olacaktır. Findeks kampanyasıyla mobil uygulamadan kredi notu işleminin gerçekleştirebilmesi için 3 gün ücretsiz kredi notu hizmeti vermeye başladı.

Findeks mobil uygulama ile hangi işlemler yapılabilmektedir?

Findeks mobil uygulama üzerinden kredi notu değişimi, limit ve borç değişimleri, bankalardaki kredi veya kredi kartı borç bilgileri görüntülenebilmektedir. Bireysel üyelik işlemlerinizi tamamlayarak kredi notunuzu öğrenir ve rapor hakkında inceleme yapabilirsiniz.

Findeks uygulaması nasıl indirilir?


IOS indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/kkb-mobil/id824178563?l=tr

Android indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/kkb-mobil/id824178563?l=tr

Klasik paket

Kredi notu ve bankalardaki güncel ürün detaylarını 85 TL + KDV ile öğrenebilirsiniz.

Gold danışmanlık

Kredi notu, ürün detayları ve not yükseltebilmek için danışman desteklerini 121 TL + KDV ile alabilirsiniz.

Premium paket

Kredi notu, bankalardaki ürün detayları, not yükseltmek için danışman desteği ve kişisel bilgileriniz paylaşıldığında haberdar olabilmek için 225 TL + KDV ödemeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 13.08.2020 09:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?
Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?
Halkbank 166 TL taksitle 60 ay vadeli sıfır faizli 10 bin TL kredi kampanyası
Halkbank 166 TL taksitle 60 ay vadeli sıfır faizli 10 bin TL kredi kampanyası

Popüler Haberler

SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ağustos 13 Perşembe
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Star TV Seni Çok bekledim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihli önemli gelişme
Altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 13 Ağustos 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Esnaf Kefalet Kredisi için hangi evraklar gereklidir? 2020 Esnaf Kefalet Kredisinin avantajları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ne zaman açılacak? Göztepe yeni stadı hangi maçta açılış yapacak?
Köpeklerini gezdirenlere verilen cezalar ne olacak, iptal olacak mı?
2019 Black Friday indirimleri Türkiye'de ne zaman başlayacak? Kara cuma ne zaman?
Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
O Ses Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.