Findeks sisteminde kredi notu nasıl değişir? Findeks kredi notu ne zaman güncellenir?

Kredi kartı olan her bireyin harcamaları kayıt altına alınır. Her vatandaşın aldığı ihtiyaç, araba, ev vb. k krediler ve bunların ödeme zamanları, kredi notu için temel konular arasında yerini alıyor.

Kredi notunuz ödemelerinizin ne kadar düzenli yapıldığına göre belirlenir. Buna ek olarak önemli olan bir başka konu da ne kadar borcunuz olduğu. Çünkü kredi notu sizin ne kadar tehlikeli birisi olduğunuzu gösteriyor. Eğer borcunuz fazla ise banka size fazla limitli kredi kartı vermiyor. Esnek hesaplarınızın olması vb tüm farklı alanlardan ortaya bir kredi notu çıkıyor. Aslında bir nevi kredi riskinizin ne kadar olduğunu gösteren bu not her yaptığınız ödeme ile revize edilmekte.

Findeks sisteminden öğrenebileceğiniz kredi notu raporuna ilişkin istediğiniz her bilgiyi elde edebilirsiniz. Edinebileceğiniz bu bilgiler arasında kapanan ya da biten kredileriniz ve kredi kartlarınız hatta kime kefil olduğunuz bile mevcut olabilir. Ödemelerinizi zamanında yapıp yapmadığınızı ve kredi notunuzun buna göre nasıl etkilendiğini gözle görebilirsiniz. Bankanız üzerinden yaptığınız her işlemde kredi notunuz değişmektedir. Bankalar ortak bir sistemden sizin kredi notunuzu öğrenir ve duruma göre size kredi vermeyebilir. Ama müşterisi olduğunuz bankanız ya da maaşını aldığınız bankanızda kredi notunuz normale göre çok daha değişik olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise müşterisi olduğunuz bankadan kredi talebinde bulunmak çok daha mantıklıdır. Fakat aynı bankanın başka bir şubesine gitseniz bile durum yine farklılık gösterebilir. Bu yüzden hesabınızı açtığınız banka şubesine giderek işlemlerinizi oradan gerçekleştirmelisiniz.