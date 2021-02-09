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Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 23:02
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
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Kredi kartı alacak veya kredi çekecek olanlar için en temel konu başlıkları arasında kredi notu bulunuyor. Nakdi ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için ilk etapta kredi notuna başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi notunuzu daha önce öğrenebilmek ve rapora bağlı olarak gerekli tedbirleri alabilmek için kredi notunuzun yüksek olması ve faiz indirimi olanaklarından yararlanmanız gerekir.

Kredi notu öğrenebilmek için en pratik yollardan birisi findeksten üyelik alarak rapora sahip olmanız olacaktır. Findeks kampanyasıyla mobil uygulamadan kredi notu işleminin gerçekleştirebilmesi için 3 gün ücretsiz kredi notu hizmeti vermeye başladı.

Findeks mobil uygulama ile hangi işlemler yapılabilmektedir?

Findeks mobil uygulama üzerinden kredi notu değişimi, limit ve borç değişimleri, bankalardaki kredi veya kredi kartı borç bilgileri görüntülenebilmektedir. Bireysel üyelik işlemlerinizi tamamlayarak kredi notunuzu öğrenir ve rapor hakkında inceleme yapabilirsiniz.

Findeks uygulaması nasıl indirilir?

IOS indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/kkb-mobil/id824178563?l=tr

Android indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/kkb-mobil/id824178563?l=tr

Klasik paket

Kredi notu ve bankalardaki güncel ürün detaylarını 85 TL + KDV ile öğrenebilirsiniz.

Gold danışmanlık

Kredi notu, ürün detayları ve not yükseltebilmek için danışman desteklerini 121 TL + KDV ile alabilirsiniz.

Premium paket

Kredi notu, bankalardaki ürün detayları, not yükseltmek için danışman desteği ve kişisel bilgileriniz paylaşıldığında haberdar olabilmek için 225 TL + KDV ödemeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 09.02.2021 23:02
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