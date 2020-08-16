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Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?

Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Findeks notu ne demek?’a dair gelişmeleri 16.08.2020’li haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

16 Ağustos 2020 Pazar 10:29
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
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Kredi kartı alacak veya kredi çekecek olanlar için en temel konu başlıkları arasında kredi notu bulunuyor. Nakdi ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için ilk etapta kredi notuna başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi notunuzu daha önce öğrenebilmek ve rapora bağlı olarak gerekli tedbirleri alabilmek için kredi notunuzun yüksek olması ve faiz indirimi olanaklarından yararlanmanız gerekir.

Kredi notu öğrenebilmek için en pratik yollardan birisi findeksten üyelik alarak rapora sahip olmanız olacaktır. Findeks kampanyasıyla mobil uygulamadan kredi notu işleminin gerçekleştirebilmesi için 3 gün ücretsiz kredi notu hizmeti vermeye başladı.

Findeks mobil uygulama ile hangi işlemler yapılabilmektedir?

Findeks mobil uygulama üzerinden kredi notu değişimi, limit ve borç değişimleri, bankalardaki kredi veya kredi kartı borç bilgileri görüntülenebilmektedir. Bireysel üyelik işlemlerinizi tamamlayarak kredi notunuzu öğrenir ve rapor hakkında inceleme yapabilirsiniz.

Findeks uygulaması nasıl indirilir?


IOS indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/kkb-mobil/id824178563?l=tr

Android indirme linki: https://apps.apple.com/tr/app/kkb-mobil/id824178563?l=tr

Klasik paket

Kredi notu ve bankalardaki güncel ürün detaylarını 85 TL + KDV ile öğrenebilirsiniz.

Gold danışmanlık

Kredi notu, ürün detayları ve not yükseltebilmek için danışman desteklerini 121 TL + KDV ile alabilirsiniz.

Premium paket

Kredi notu, bankalardaki ürün detayları, not yükseltmek için danışman desteği ve kişisel bilgileriniz paylaşıldığında haberdar olabilmek için 225 TL + KDV ödemeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 16.08.2020 10:29
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