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FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?

Evlenecek olan çiftlere müjdeli haber! Finansbank tarafından verilen bu müjdeli haberin içeriği ne? Detaylar haberimizde..

30 Ekim 2021 Cumartesi 08:05
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
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Yeni evlenecek olan çiftler için bir Rojda geldiğim nokta Türkiye finans bankası'ndan bir müjde. Evlenen çiftlere masrafları karşılamaları için 50.000 TL'ye varan bir kredi imkanı sunuldu.

Ekonomide meydana gelen sıkıntılar ile birlikte vatandaşlar zora girdi ve bu yüzden de evlenmek isteyen çiftler evlilik masraflarını karşılayacak hale geldiği nokta bundan dolayıdır ki Türkiye finans Bankası evlenecek olan çiftler için evlilik masrafları karşılamaları açısından 50.000 TL'lik kredi imkanı sundu. Günlük ödeme fırsatı 65 TL'ye kadar, imkanı verilerek Kredi evlenecek olan birçok cilt için yüz güldürücü bir haber oldu. Yeni evlenmek isteyen çiftler düğün masrafları ev masrafları ve düğün masrafları gibi birçok ihtiyacı olan şeyi karşılaması için verilen bu krediyi ayrıntıları ile birlikte haberimizde siz okurlarımız için derledik.

Evlilik kredisi! 1,55 faiz oranı ile birlikte çiftler mutlu oldu!

Evlenme yolunda olan birçok çift için en mutlu günleri olan düğün zamanları borç ödemek yüzünden mutsuz günlere çevrilmektedir ancak Türkiye finans Bankası bunun önüne geçmeye kararlı. Uygun kar oranı ile birlikte çiftler için verilen 50.000 TL kredi ödemesi 2022 yılında başlayacak. Evlenmeyi düşünmek de olan çiftler verilen bu kredinin detaylarını merak ediyorum. Evlilik kredisi çekmek isteyen

12 ay vade ile ödeme pizza gerçekleştirilen ise faiz oranı 1,55 24 ay vade ile krediyi çekerler ise faiz oranı 1.62 36 ay vade ile kredi çekerler ise faiz oranları 1,68 olarak belirtilmiştir. Böylece 50.000 TL kredi çekip bunu 12 ay vade ile ödemeyi planlıyorsanız aylık olarak 4687,42 TL olacak şekilde geri ödemeyi yapabilirsiniz. Eğer geri ödeme sistemini 24 ay vade ile seçerseniz aylık taksit tutarınız 2626.81 TL olmaktadır. Bunların haricinde ödemenize 36 ay vade ile tercih ediyor iseniz ödemeniz 1966,69 TL ile yapılacaktır.

Peki 50.000 TL ve üzerindeki evlilik kredisi ödemeleri nasıl planlanmaktadır?

Her evlenmek isteyen çiftin düğün masrafı birbirleri ile aynı olmasan da 50.000 TL kredi giderler için yeterli olduğu bilinmektedir. Bundan dolayıdır ki Türkiye finans Bankası çiftler içeriz yüz bin TL'ye varan evlilik kredisi imkanı sunmaktadır noktam çekeceğiniz 100.000 TL evlilik kredisi geri ödeme niz ise 24 ay vade ile seçmiş olduğunuz da 5253,63 TL olarak aylık ödeme yapabilirsiniz. Burada toplamda geri ödeme miktarı ise 126.087.12 olarak belirlenmiştir.

Artık çiftlerin ev ve düğün masrafları için olan korkusunu dert etmelerine gerek kalmadı. Türkiye finans bank'ın vermiş olduğu kredi ile bunları rahat bir şekilde karşılayabilecek ler ve düğün sonrasında takılmış olan takılar ile birlikte bu ödemenin belli bir kısmını geri ödeyerek ödeme planını tekrar baştan yapabilecekler. Banka çiftler için ödeme kolaylığını de düşünmüş.


Son Güncelleme: 30.10.2021 08:05
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Anahtar Kelimeler:
EvlenenleremüjdeçiftlerKrediFinansbank
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