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Finansbank borç kapatma nedir? Finansbank borç kapatma faiz oranları

Finansbank borç kapatma kredisi kampanyası nedir? İşte detaylar...

18 Şubat 2021 Perşembe 23:08
Finansbank borç kapatma nedir? Finansbank borç kapatma faiz oranları
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Finansbank borcu olan müşterilerine borç kapatma kampanyası başlattı. Kredi kartı olan müşterilerin kolaylıkla borçlarını kapatacağı bu kampanyadan nasıl yararlanılır?

Finansbank borç kapatma kredisi kampanyası nedir? İşte detaylar...

Finansbank borç kapatma nedir?

Finansbank tarafından sunulan müşterilerin kolay bir şekilde, cazip kredi seçenekleriyle esnek bir şekilde ödeme yapacakları sistemdir. Borçlu olduğunuz bankaya EFT yaparak hızlıca borcunuzu ödeyebilirsiniz.

Borç transfer kredisi nedir?

Finansbank tarafından müşterilerine sunulan borç ödeme kredisiyle verilen limit kadar kredi kullanımı bulunmaktadır. Finansbank müşterisi olan vatandaşlar diğer bankalara EFT gibi kredi borç işlemleri için otomatik talimat verbilecekler. Sahip olduğunuz diğer bankalardaki ihtiyaç krediniz ile birlikte kredi kartı borçlarınızı, borç transfer kredisi vasıtasıyla Finansbank’a gönderebilirsiniz. Kullandığınız diğer bankalardan da ihtiyaç kredisi transfer işlemi gerçekleştirilir. Ancak tüm kredi kartlarında bu işlem olmuyor, bir kısmında kısmi ödeme yapılması isteniyor. Şubelerde görülen miktarın altındaki ödemeler için transfer işlemi gerçekleşmiyor. Diğer bankalara gerçekleştirilen EFT işlemi ertesi gün iş gününde aktarılmaktadır. Kredi kartı borcu olan vatandaşların başka işlem yapmasına ihtiyaç duymadan trafnsfer işlemi yapacakları zaman transfer yapacağı banka ile görüşmeleri gerekiyor. Ek hesap, konut ve ihtiyaç kredilerinizi Finansbank’a göndererek borç kapama kredi ile borç ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank 75 bin TL borç kapatma işlemi

Finasnbank borç transfer kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Finasnbank borç transfer kredisi başvurusu yapmak içim yapmanız gereken yollar QNB Finansbank şubeleri, online başvuru yöntemi ve SMS ile başvuru seçeneğiyle başvurlarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca SMS ve intenet üzerinden yapılan başvular ön başvuru şeklinde kabul edilir. Ön başvuru kabul ediltiktan sonra bankanın size sonucu olumlu ya da olumsuz şekilde bildirerek, olumlu değerlendirmede şubelere gidip başvuru yapabilirsiniz.

Borç kapama kredisi online ve SMS ile başvuru

TC kimlik numaranızı 5030’a SMS atarak başvuru yapabilirsiniz. Yaptığınız bu ön başvuru onaylanınca kimlik belgesi, adres bilgisi, ve gelir belgenizle şubelere giderek başvuru yapabilirsiniz.

Finansbank borç kapatma faiz oranları

Kredi tutarı                   Faiz oranı               Vade             Ödenecek aylık tutar

10.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            367, 33 TL

20.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            734, 66 TL

30.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            1.101, 99 TL

40.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            1.469, 32TL

50.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            1.836, 25 TL

60.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            2.203, 97 TL

70.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            2.571, 30 TL

75.000                          Yüzde 1, 33             36 Ay            2.754, 99 TL

Borç kapatma transferlerinde kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredileri Finansbank borç kapatma kapsamındadır. Ek hesap ya da konut kredileri Finansbank’a ait borçlar bu krediyi kapsamamaktadır.



Son Güncelleme: 18.02.2021 23:08
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