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Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Kimler fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Kimler fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 07:45
Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Kimler fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir?
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Çalışma alanları zorlu olan kişilerin erken emekli olabilmesi için fiili hizmet süresi zammı alma şansları bulunmaktadır. Bu meslek alanlarından herhangi birinde bulunan kişilere verilen fiili hizmet zammı, o kişilerin prim günlerine eklenmektedir.

Yıpranma oranı yüksek işlerde çalışan kişilere verilen zam, iş alanına göre değişiklik göstermektedir. 360 gün üzerinden verilen hizmet zammı alınması için kişinin yıpranma payı yüksek olan bir işte çalışıyor olması gerekir.

Fiili hizmet süresi zammı ne demek?

Fiili hizmet süresi zammı, yıpranma payı olan işlerden çalışan kişilerin erken emekli olabilmesini sağlayan uygulamadır. Bu uygulamada kişilerin prim günlerine devlet tarafından zam eklenir. Bu sayede çalışanlar daha erken yaşta emekli olabilme şansı yakalar. Bu zamdan yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir.

Fiili hizmet süresi zammında yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerekir?

Fiili hizmet süresi zammından faydalanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak yıpranma payı yüksel olan iş gruplarından birinde çalışması gerekmektedir. Ayrıca kişi bu meslek gruplarından birinde olmasına rağmen risk barındırmayan bir bölümde iş gücü sağlıyorsa bu kişiler zamdan yararlanamamaktadır.

Kişiler çalıştıkları ağır işi kanıtlamaları halinde hizmet zammından yararlanma hakkına sahip olur. Gerekli yükümlülükleri yerine getiren kişilere bu zam verilir.

Fiili hizmet süresi zammı hangi meslek gruplarını kapsamaktadır?

  • Cam fabrikaları ya da atölyeleri
  • Çimento fabrikları
  • Termik Santraller
  • Demir çelik fabrikaları
  • Alüminyum fabrikaları
  • Yeraltı işleri
  • Radyoaktif maddelerin kullanımı ile meydana getirilen işler
  • Su altında meydana getirilen işler
  • İtfaiye işleri
  • Güvenlik teşkilatında polislik vb. işler
  • TBMM
  • Basın- Gazetecilik işleri

Fiili hizmet süresi zammı tüm meslek gruplarında aynı şekilde mi uygulanır?

Çalışanlara verilecek olan hizmet zammı, meslek gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Her iş grubuna göre farklı mevzuatı olan zammın, kişilere verilen miktarları da farklıdır. Demir çelik fabrikasında görev alan bir kişi 60 iş günü üzerinden prim eklemesi alırken bu tutar yeraltı çalışanlarında 180 iş günü üzerinden değerlendirilmektedir.


Meslek gruplarına göre değerlendirme koşulları vardır. Bu koşullara göre kişilerin işleri değerlendirilir ve ona göre kişilere hizmet zammı verilir.

Fiili hizmet süresi zammı neye göre hesaplanır?

  • 60 prim gününe göre: kişi gün sayısı*60 işleminin sonucu 360’a bölünür.
  • 90 prim gününe göre: kişi gün sayısı*90 işleminin sonucu 360’a bölünür.
  • 180 prim gününe göre: kişi gün sayısı*180 işleminin sonucu 360’a bölünür.

Fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken dinlence günleri dikkate alınmakta mıdır?

Fiili hizmet süresi zammı çalışan kişilerin emek harcama şartlarına göre belirlenmektedir. Risk altında çalışan kişilerin çalıştığı günler dikkate alınarak zam eklemeleri ona göre yapılır. Bu hesaplama yapılırken herhangi özel bir gün, bayram, izin ve raporlu günler dikkate alınmaz. Bu kural tüm meslek gurubundakiler için geçerlidir.

Fiili hizmet süresi zammı işçiler ve memurlar için aynı mıdır?

İşçi ve memurların sigorta statüleri farklıdır. Bu nedenle hizmet zammı alacak kişiler memur ise ayrı işçi ise ayrı zam almaktadır. İşçilere 60 prim günü hesaplaması yapılır. İşçiler ve memurlar aynı gün sayısına sahip olsa dahi sigorta statüsünden kaynaklı farklı zamları elde ederler.

Fiili hizmet süresi zammı bir tek prim günü olarak mı yansımaktadır?

Hizmet zammı genel olarak prim günü olarak çalışanlara verilmektedir. Ancak bazı iş grubundaki kişilere özel olarak yaş indirimi konusunda da indirim olarak kullanılmaktadır. Herkesi etkilemeyen bu durumda bazı kişilere emeklilik yaşında indirim hakkı sunulmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı hangi durumlarda emeklilik için yaş indirimi sağlamaktadır?

Fiili hizmet süresi zammını yaş indirimi olarak kullanmak mümkündür. Bunun için bazı meslek gruplarında belirlenen minimum süre boyunca çalışmış olmak gerekir. Bu çalışma şartını yerine getiren kişilere yaş indirimi yapılmaktadır. Bu süre yeraltı çalışanı için en az 5, diğer meslek alanları için ise en az 10 yıldır.

Sıhhat çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından faydalanması mümkün müdür?

Eczane çalışanları, hemşireler gibi birçok sıhhat çalışanına yeni düzenlemeler ile birlikte hizmet zammı hakkı tanınmıştır. Dileyen çalışanlar bu haktan 60 prim günü üzerinden yararlanabilmektedir.

Fiili hizmet süresi zammı sorgulaması nasıl yapılır?

Hizmet zammı alan kişiler, bu zamma ilişkin detayları e-devlet sistemi üzerinden görebilmektedir. Sisteme giriş yapan kişiler, fiili hizmet süresi anahtar kelimelerini sitede aratarak ilgili sayfaya ulaşabilmektedir.

Fiili hizmet süresi zammı ile erken emekli olan kişilerin maaşları artar mı?

Hizmet zammı alan kişilerin bu zamları ileride alacakları emekli maaşlarına etki etmektedir. Kişilerin prim gününe ek olarak verilen zam ile birlikte kişilerin alacağı emekli maaşı artmaktadır. Bu sayede kişiler fiili hizmet süresi zammında faydalanması halinde emekli maaşını normale göre daha yüksek alma şansına sahiptir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 07:45
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