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Fiili hizmet süresi zammı ne demek? Fiili meslek süresi zammı meslek grupları

Fiili hizmet süresi zammı tartışmaları giderek artmaya başladı. Vatandaşlar fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir, nasıl hesaplanır gibi soruları araştırmaya başladı. Fiili hizmet süresi uygulamasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:42
Fiili hizmet süresi zammı ne demek? Fiili meslek süresi zammı meslek grupları
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Fiili hizmet süresi zammı bilindiği gibi yıpranma payı yüksek işlerde çalışan kişilere erken emekli olabilme şansı tanıyan uygulamadır. Fiili hizmet zammı işçilerin emeklilik primlerine eklemeler yapılarak kişilerin erken emekli olabilmesini sağlamaktadır. Fiili hizmet süresine dahil olan birçok meslek grubu bulunmaktadır. Bu meslek grupları da kanunen belirtilmiştir. Fiili hizmet süresi zammı 360 günlük primde eklenir ve bu ekleme meslek dallarına göre değişiklik göstermektedir.

Fiili hizmet süresi zammı ne demek?

Fiili hizmet süresi zammı çalışanların erken emekli olabilmesini sağlamaktadır. Söz konusu işlerde çalışan kişilerin prim günlerine belli şartlara göre devlet tarafından ek prim günü tanımlanmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammından faydalanmak için hangi şartların sağlanması gerekir?

Fiili hizmet süresi zammına dahil olan meslekler belli şartlara göre uygulanır. Fiili hizmet süresi zammından faydalanan meslek gruplarından biri de yeraltı işlerinde çalışan kişilerdir. Ancak söz konusu işlerde belli bir dönem çalıştıktan sonra risk barındırmayan bir işte çalışmaya başlayan kişiler bu uygulamadan faydalanamaz.

Fiili hizmet süresi zammına dahil olan mesleklerde çalışan kişiler için hangi meslekte çalıştıklarına göre uygulama biçiminde farklılıklar oluşmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı hangi meslek gruplarını kapsamaktadır?

Fiili meslek süresi zammı meslek grupları şu şekildedir;

  • Cam fabrikaları ya da atölyeleri
  • Çimento fabrikları
  • Termik Santraller
  • Demir çelik fabrikaları
  • Alüminyum fabrikaları
  • Yeraltı işleri
  • Radyoaktif maddelerin kullanımı ile yapılan işler
  • Su altında yapılan işler
  • İtfaiye işleri
  • Emniyet teşkilatında polislik vb. işler
  • TBMM’inde
  • Basın- Gazetecilik işleri

Fiili hizmet süresi zammı tüm meslek gruplarında aynı şekilde mi uygulanır?

Fiili hizmet süresi zammı meslek gruplarında çalışan kişilere ek prim uygulanır ve kişilerin erken emekli olmasını sağlar. Ancak fiili meslek grubuna dahil olan her meslek için söz konusu uygulama farklı şekillerde uygulanır.

Bir önek verecek olursak demir çelik fabrikasında çalışan bir kişiye yıllık 60 prim günü eklenirken, yeraltı işlerinde çalışan kişiye ise 180 gün ek prim uygulanmaktadır.


Genel olarak fiili hizmet süresi zammı 60, 90 ve 180 gün olarak eklenmektedir. Bu prim günleri meslek dallarına göre eklenmektedir.

Fiili meslek süresi zammı neye göre hesaplanır?

Fiili meslek süresi zammında prim eklemeleri 360 gün üzerinden değerlendirilir ve bu şekilde eklenir. Buna göre;

  • 60 prim günü eklenmesi halinde, çalışma gün sayısı 60 ile çarpılır ve 360’a bölünür.
  • 90 prim günü eklenmesi halinde, çalışma gün sayısı 90 ile çarpılır ve 360’a bölünür.
  • 180 prim günü eklenmesi halinde, çalışma gün sayısı 180 ile çarpılır ve 360’a bölünür.

Fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken tatil günleri dikkate alınmakta mıdır?

Fiili hizmet süresi zammı hesaplamasında kişinin işte çalıştığı günler hesaba dahil olurken, ücretli veya ücretsiz izinlerin yanı sıra resmi tatillerde hizmet süresine dahil değildir.

Fiili hizmet süresi zammı işçiler ve memurlar için aynı mıdır?

Fiili hizmet süresi zammı işçi ve memurlarda farklı uygulanmaktadır. Buna göre 60 prim günü eklemesi yapıldığında işçi ve memurların sigorta primlerinde farklılıklar oluşur.

Fiili hizmet süresi zammı sadece prim günü olarak mı yansımaktadır?

Fiili hizmet süresi zammı prim günü sayısı olarak uygulandığı gibi belli meslek dallarında özel yaş indirim olarak da uygulanmaktadır. Erken emekli olunabilmesi için prim günü eklenmesiyle beraber kişilerin yaş sınırında da uygulanmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı hangi durumlarda emeklilik için yaş indirimi sağlanmaktadır?

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasıyla prim günü eklemesi yapılabildiği gibi yaş indirimi de yapılmaktadır. Söz konusu yaş indiriminden faydalanmak için işçinin o meslek grubunda uzun süre çalışmış olması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından faydalanması mümkün müdür?

Sağlık çalışanları yönetmelikte yapılan son değişiklikle beraber fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya başladı. Sağlık çalışanları 60 prim günü üzerinden hizmet süresi hesaplaması yapılmaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı sorgulaması nasıl yapılır?

Fiili hizmet süresi zammı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne fiili hizmet süresi yazarak sorgulama yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:42
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