Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka, bireysel krediden taşıt ve konut kredisine kadar pek çok kredi sunuyor. Bankanın kredi imkanlarından faydalanmak için genel şartları taşımak gerekiyor. Kredi notu ile gelir düzeyinizin iyi olması ve kredinin aylık taksit tutarını ödeyecek durumda olmanız halinde kredi başvurunuz olumlu sonuçlanacaktır.
Fibabanka SMS\'le kredi başvurusu
Fibabanka anında ihtiyaç kredisi başvuruları
Banka 50.000 TL'ye dek 60 aylık vadeyle ihtiyaç kredisi sunuyor. İhtiyaç kredisi başvurularınızı telefon bankacılığı ya da şubelerden yapabiliyorsunuz. Bankaya ait 444 88 88 müşteri hizmetleri numarasından krediniz için başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda intenet ile mobil bankacılık aracılığı ile de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Son Güncelleme: 04.11.2021 17:29