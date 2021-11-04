Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka, bireysel krediden taşıt ve konut kredisine kadar pek çok kredi sunuyor. Bankanın kredi imkanlarından faydalanmak için genel şartları taşımak gerekiyor. Kredi notu ile gelir düzeyinizin iyi olması ve kredinin aylık taksit tutarını ödeyecek durumda olmanız halinde kredi başvurunuz olumlu sonuçlanacaktır.

Fibabanka SMS\'le kredi başvurusu

Fibabanka anında ihtiyaç kredisi başvuruları

Fibabanka SMS\'le kredi başvurusu için, KOLAY yaıp boşluk bırakacak T.C kimlik numaranızı yazmanız ve 3422'ye yollamanız gereikyor. Banka kısa sürede başvurunuzu değerlendirerek sonucunu size iletecektir. FibaPratik, esnaf kredi başvurularınızı da yine SMS'le yapmanız mümkün. Bu başvuruyu da ESNAF boşluk T.C kimlik numarası yazarak 3422'ye yollamanız yeterlidir. Bankanın 2. el taşıt kredisine başvurmak içinse ARABA boşluk T.C kimlik numarası yazarak 3422'ye mesaj atmanız yeterli olacaktır.

Banka 50.000 TL'ye dek 60 aylık vadeyle ihtiyaç kredisi sunuyor. İhtiyaç kredisi başvurularınızı telefon bankacılığı ya da şubelerden yapabiliyorsunuz. Bankaya ait 444 88 88 müşteri hizmetleri numarasından krediniz için başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda intenet ile mobil bankacılık aracılığı ile de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

