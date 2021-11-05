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Fibabanka hesap açma ve kapama nasıl yapılır? Fibabanka'ta hesap işlemleri kolaylıkla yapılıyor

Türkiye’nin önde gelen bankalarından birisi olmaya başlayan Fibabanka'da hesap açma ve kapama işlemleri kolaylıkla yapılıyor. Peki Fibabanka hesap açma ve kapama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

05 Kasım 2021 Cuma 08:14
Fibabanka hesap açma ve kapama nasıl yapılır? Fibabanka'ta hesap işlemleri kolaylıkla yapılıyor
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Türkiye’de tercih edilen bankalardan birisi olan Fibabank’ta hesap açma ve kapama işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Fibabanka adına bir hesap açmak isteyenler veya hali hazırdaki hesabını kapatmak isteyenler bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki Fibabanka hesap açma ve kapama nasıl yapılır?

Fibabanka Hesap Açma ve Kapama Nasıl Yapılır?

Fibabanka’nın avantajlı fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Fibabanka adına hesap açmanın nasıl yapıldığını merak ediyor. Fibabank adına hesap açmak isteyen kişiler en yakın Fibabanka şubesine giderek oradaki yetkililere Fibabanka adına hesap açmak istediğini belirtebilirler. Yetkililer ne türde bir hesap açıldığını soracak ve müşterinin vereceği yanıta göre hesap açma işlemlerine başlayacak. Fibabanka şubeleri dışında Fibabanka’nın intenet sitesi, Fibabanka’nın mobil uygulaması ve 444 8888 numaralı müşteri hizmetleri hattı da hesap açma işlemleri için kullanılabilir.

Fibabanka adına hesabı bulunan ve bu hesabı kapatmak isteyen kişiler ise yukarıda belirtilen yöntemlerle hesaplarını kapatabilirler. Bunun dışında kapatma işleminin kesinleşmesi için hesap kapama dilekçesi verilmesinde fayda var.

 


Son Güncelleme: 05.11.2021 08:14
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FibabankaFibabanka Hesap Açma Ve Kapama
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