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Fibabanka' dan Çığır Açan Gayrimenkul Harekatı! 100.000 TL'ye Arazi, 220.000 TL'ye Dükkan Almak Mümkün

Fibabanka, son dönemde gayrimenkul satışında deyim yerindeyse şaha kalkmış durumda. Banka, aktifinde yer alan ve sermaye yeterlilik rasyosunu önemli ölçüde etkileyen gayrimenkulleri satışa çıkarma kararı aldı.

19 Mart 2022 Cumartesi 12:22
Fibabanka' dan Çığır Açan Gayrimenkul Harekatı! 100.000 TL'ye Arazi, 220.000 TL'ye Dükkan Almak Mümkün
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Konut, villa, iş yeri, dükkan, tarla ve arazi gibi taşınmazların ihale usulü ile satılması kararlaştırılırken bu bağlamda çeşitli şirketlerle de anlaşma imzalandı.

Fibabanka, çok sayıda gayrimenkul için satış şartnamelerini hazırladı. Bu gayrimenkulleri uygun fiyatlarla satın almak isteyenler, Fibabanka şubelerinden ve İNTENGO gibi aracı satış firmalarından destek alabiliyor. Doğrudan banka ile iletişime geçmek de mümkünken teklif sunabilmek için banka tarafından belirlenen teminat tutarının nakit olarak yatırılması gerekiyor. Fibabanka, satışa sunduğu gayrimenkullerle alakalı detay bilgilerini de kamuoyu ile paylaştı. Buna göre talip olunacak gayrimenkullerin iç ve dış özelliklerini incelemek mümkün.

420.000 TL’ye 3+1 Lüks Konut Satışı

Bankanın gayrimenkul satışında çok sayıda seçenek bulmak mümkün. İster konut, ister iş yeri ya da tarla ilanlarına göz atarak kendiniz için en uygun seçeneği rahatça belirleyebilirsiniz. Sizlerle paylaşacağımız Fibabanka gayrimenkul satış sitesini kullanarak ilanların detaylarına göz atabileceksiniz. Ayrıca söz konusu taşınmazlar için istenen teminat bedelleri de detay sayfasında yer alıyor.

Fibabanka, müşterilerine ve ilk defa müşterisi olacaklara kredi hizmeti de sunmakta. Satışa konulan gayrimenkullerden birini satın almak için Fibabanka aracılığı ile kredi kullanmanız mümkün. Kredi başvurusunda bulunmak ya da satıştaki gayrimenkullerle alakalı detaylı bilgi almak için en yakın Fibabanka şubesinin kapısını çalabilirsiniz. Teminat bedelini yatırıp kendi teklifinizi bankaya ya da banka tarafından yetkilendirilen gayrimenkul şirketine sunabilirsiniz.

Teklifinizin kabul edilmesi halinde tapudaki devir işlemleri  için gereken adımlar atılacaktır. Kredi kullanmak istiyorsanız mutlaka şubeden başvuruda bulunmanız gerekir. Fibabanka’nın satışa koyduğu gayrimenkulleri satın almak için kredi kullanmak istemeniz halinde sizlere bu konuda gereken kolaylıklar sağlanacaktır.

Fibabanka gayrimenkul satışı için İNTENGO’nun ilgili sitesini kullanabilir  ve Fibabanka tarafından sunulan ilanlara da göz atabilirsiniz. Arama filtrelerini kullanmanız halinde aradığınız gayrimenkule ulaşmanız çok daha kolay olacaktır.

Son Güncelleme: 19.03.2022 12:22
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