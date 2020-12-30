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Fibabanka 36 ay vadeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu

Fibabanka son yılların en büyük kampanyasını yaptı. Fibabanka 36 ay vadeli, düşük faiz avantajı ile 80 TL’ye kadar kredi fırsatını vatandaşlara sundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:16
Fibabanka 36 ay vadeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu
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Fibabanka nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 80 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Banka 80 bin TL ihtiyaç kredisinde 36 ay vade ve düşük faiz oranı uygulayacak. Diğer bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre daha düşük bir oran olan %1,25 faiz oranı uygulayacak.

Kasım ayında birçok banka kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar arasında Fibabanka en düşük faiz oranı sunan banka oldu. Fibabanka %1,25 faiz oranı ve 36 ay vadeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Fibabanka 80 bin TL ihtiyaç kredisi başvuruları birçok yolla yapılabiliyor. Banka kredi başvurularını mobil bankacılık, intenet bankacılığı, 444 88 88 hattı ve banka şubeleri üzerinden alıyor.



Son Güncelleme: 30.12.2020 18:16
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FibabankaKredi
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