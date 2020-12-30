Fibabanka 36 ay vadeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu

Fibabanka nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 80 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Banka 80 bin TL ihtiyaç kredisinde 36 ay vade ve düşük faiz oranı uygulayacak. Diğer bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre daha düşük bir oran olan %1,25 faiz oranı uygulayacak.

Kasım ayında birçok banka kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar arasında Fibabanka en düşük faiz oranı sunan banka oldu. Fibabanka %1,25 faiz oranı ve 36 ay vadeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Fibabanka 80 bin TL ihtiyaç kredisi başvuruları birçok yolla yapılabiliyor. Banka kredi başvurularını mobil bankacılık, intenet bankacılığı, 444 88 88 hattı ve banka şubeleri üzerinden alıyor.