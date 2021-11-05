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Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?

Avantajlı kredi fırsatlarıyla öne çıkan Fibabank’ın kredi kartına nasıl başvuru yapıldığı pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler...

05 Kasım 2021 Cuma 10:04
Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?
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Türkiye’nin tercih edilen bankalarından birisi olan Fibabank, zaman zaman duyurduğu avantajlı kredi fırsatlarıyla gündem oluyor. Fibabank’tan kredi kartı almak isteyen insanlar ise kredi kartı başvurusunun nasıl yapıldığını  ve gerekli şartların neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?

Fibabank Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabank’tan kredi kartı almak isteyen kişiler Fibabank’ın şubelerinden, Fibabank’ın intenet sitesi üzerinden ve Fibabank’ın 0850 222 7777 numaralı müşteri hizmetleri üzerinden kredi kartı başvurusunu yapabilirler. Fakat bunun için gerekli şartların karşılanması gerekiyor.

Fibabank Kredi Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabank’tan kredi kart almak isteyen kişilerin kredi puanınınn yüksek olması ve yasal icra takibinde bulunmamaları gerekiyor. Bu şartların sağlanmadığı ise bankadaki yetkililerin kontrolleri sonrasında netlik kazanıyor. Sonrasında başvuru yapan kişiye en uygun kredi kartları veriliyor. Kredi kartının müşteriye ulaşması yaklaşık 10 gün sürebiliyor.


Son Güncelleme: 05.11.2021 10:04
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FibabankFibabank Kredi Kartı Başvurusu
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