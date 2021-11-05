Türkiye’nin tercih edilen bankalarından birisi olan Fibabank, zaman zaman duyurduğu avantajlı kredi fırsatlarıyla gündem oluyor. Fibabank’tan kredi kartı almak isteyen insanlar ise kredi kartı başvurusunun nasıl yapıldığını ve gerekli şartların neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?

Fibabank Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabank Kredi Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabank’tan kredi kartı almak isteyen kişiler Fibabank’ın şubelerinden, Fibabank’ın intenet sitesi üzerinden ve Fibabank’ın 0850 222 7777 numaralı müşteri hizmetleri üzerinden kredi kartı başvurusunu yapabilirler. Fakat bunun için gerekli şartların karşılanması gerekiyor.

Fibabank’tan kredi kart almak isteyen kişilerin kredi puanınınn yüksek olması ve yasal icra takibinde bulunmamaları gerekiyor. Bu şartların sağlanmadığı ise bankadaki yetkililerin kontrolleri sonrasında netlik kazanıyor. Sonrasında başvuru yapan kişiye en uygun kredi kartları veriliyor. Kredi kartının müşteriye ulaşması yaklaşık 10 gün sürebiliyor.