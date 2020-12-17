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Fiat Türkiye'nin en ucuz aracını satışa sundu!

Fiat markası tarafından yapılan açıklamalar ile Türkiye'nin en ucuz aracı satışa sunuldu. Belirlenen Fiat modellerinde 60 Bin TL'ye kadar yüzde 0 faiz olacağı açıklanırken vatandaşlar merakını internet üzerinden yaptıkları araştırmalar ile gidermeye çalışıyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:38
Fiat Türkiye'nin en ucuz aracını satışa sundu!
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Fiat, yaptığı çalışmalar ile Aralık ayının en merak edilen otomotiv üreticilerinden birisi haline geldi. Aralık ayında Türkiye’nin en ucuz aracını satışa çıkaran Fiat sıfır araç almak isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Fiat, Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri için 60.000 TL, 12 ay vade ve 0 faizli kredilerini açıklarken 2020 model Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77 HP’lik araç 114 Bin TL fiyat ile satılmaya başlandı.

Pandemi nedeni ile otomotiv sektörü büyük zarara uğrarken Türkiye’de bulunan otomobil üreticileri kampanyalarına devam ediyor. Salgın nedeni ile toplu taşıma kullanmak istemeyen pek çok kişi araç satın almak isterken ikinci el araç piyasasında ki artışlar nedeni ile vatandaşlar sıfır araçlara yöneliyor.

Türkiye’nin en ucuz aracı Fiat’ta

Türkiye’de ki sıfır araç fiyatlarına bakıldığında şu an en ucuz araç Fiat’tın 2020 model Fiorino Combi Pop 1.4 Fire modelinde. 114 Bin TL fiyat ile satışa sunulan Fiat Fiorino modeli sonrasında pek çok otomotiv devinin de aynı şekilde kampanya yapması bekleniyor.

60 bin TL’ye kadar 0 faiz desteği

Fiat belirlediği araç modellerine Marka Kaskosu yapılması şartı ile 60 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, %0 faizle finansman sağlayacağını açıkladı. Kampanya için 31.12.2020 tarihi son gün olarak verilirken vatandaşlar kampanyayı araştırmaya devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:38
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FiatUcuz Araç60 Bin TlFinansman Desteği0 Faiz
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