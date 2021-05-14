FEG coin nedir? FEG Token açıklaması

FEG’in amacı ethereum blokchain’i ve Binance Smart Chain’i üzerinde çalışan merkezi olmayan bir işlem ağı oluşturmaktır. FEG 10 katrilyon arza sahip bir deflasyon tokenidir. Her FEG alım satım işleminde %2 vergi uygulanır bunun %1’i FEG Coin sahiplerine paylaştırılır %1’i ise yakılır böylece her işlemde arz düşürülür ve token satışlarının önüne geçilmesi sağlanır.

FEG Coin Nereden Alınır?

Toplam arzı 100 katrilyon olan FEG Coin şu an Gate.io, Uniswap PancakeSwap ve 1INCH ve kendi siteleri olan FEGEX’ten alım satım yapılabilir.

GATE.İO KAYIT OLUP FEG TOKEN ALMAK İÇİN (REFERANSLI):

https://www.gate.io/ref/4040784

FEG Token (FEG) toplam piyasadaki değeri $1.13B olan bir dijital varlıktır. FEG Token küresl kripto para listesinde 433 sırada yer alır ve günlük ortalama $160.15M işlem hacmi vardır. An itibariyle $0.00 düzeyinde işlem görmektedir ve son 24 saat içerisinde +274.48 % fiyat değişikliği yaşamıştır. Dolaşımda 42 326 732 028 538 376 coin bulunmaktadır. Likidite puanı 18.97 düzeyindedir. BeInCrypto topluluğu tarafından aldığı skor10.14. Resmi Twitter hesabında 53.1K takipçi bulunmaktadır.