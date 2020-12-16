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Fed faiz kararı Aralık 2020 nedir, ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası Aralık ayı toplantısının sonuçları merak ediliyordu. Birçok kişi Fed faiz kararı Aralık 2020 nedir, ne zaman açıklanacak sorularını araştırıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:16
Fed faiz kararı Aralık 2020 nedir, ne zaman açıklanacak?
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Fed Aralık ayı toplantısından çıkacak faiz kararı merak ediliyor. 2020 yılının son toplantısında açıklanacak faiz kararı yurt içi ve dışında piyasaları etkileyecek. Kasım ayı toplantısında %0-0,25 aralığında sabit tutulan faiz oranının Aralık ayında nasıl olacağı merak ediliyor.

Aralık ayı Fed faiz kararı

Fed Aralık ayı faiz kararı 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantının ardından belli olacak. Öte yandan uzmanların toplantıdan çıkmasını beklediği kararlarda ortaya atıldı.

Buna göre Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Weidensteiner, "Fed, varlık alımları üzerindeki sözlü yönlendirmesini güçlendirebilir." İfadesinde bulunmuştu.

Bu açıklamaların yanı sıra Fed’in 120 milyar dolarlık aylık varlık alımının sürdürülmesini beklediğini ifade eden Weidenstainer, varlık alımlarında sözlü yönlendirmelerin güçlenebileceğini açıkladı.

Kasım ayı kararları

Amerikan Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmemiş ve 0 ile 0,25 bandında tutmuştu. Yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulmasına oy birliği ile karar verildiği ve maksimum iş imkanı ile fiyat istikrarının destekleneceği bildirilmişti.

Koronavirüs salgınının ABD ve dünya çapında ekonomik zorluklar doğurduğunun da altı çizilirken, ekonomik olarak toparlanmanın süreç alacağına vurgu yapılmıştı.



Son Güncelleme: 16.12.2020 21:29
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FedFaizABD
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