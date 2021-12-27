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Fazla başvuru yapıldığı için bankalardan kredi alamayan kişilere kredi veren bankalar

Bankalara fazla sayıda kredi başvurusu yapan ve bu nedenle kredisi onaylanmayan kişilere müjdeli haber geldi. Haberimizde yer verdiğimiz bankalar ile siz de dilediğiniz tutarda kredi çekebilirsiniz.

27 Aralık 2021 Pazartesi 23:05
Fazla başvuru yapıldığı için bankalardan kredi alamayan kişilere kredi veren bankalar
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Kredi kullanmak için bankalara başvuru yapan ancak bir türlü kredisi onaylanmayan kişilerin karşılaştığı en büyük sorun düşük kredi notları ve sık başvuru yapmalarıdır. Bankalardan kredi onayı alamayan kişilerin kredi alması için yapması gerekenleri araştırdık.

Bankadan kredi alamayan kişiler ne yapmalıdır?

Nakit ihtiyacını bankadan alacakları kredi ile gidermek isteyen kişilerin yasal yoldan kredi alabilmesi için öncelikle sicilini yani kredi notlarını yükseltmeleri gerekmektedir. bankalar bazı istisnalar dışında kredi notu düşük olan kişilerin kredi başvurularını onaylamamaktadır.

Bankalardan kredi alamayan kişilerin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri diğer yöntemler şunlar;

Kredi notunu baz almayan, gelir belgesi istemeyen bankalardan kredi alabilir,

Elektronik eşya satın alarak nakde dönüştürebilir,

İpotekli olarak başvurulan kredilerden yararlanabilir,

Faturalı hat üzerinden kredi alabilir,

İkinci el eşya satışı ile ürün alabilir,

Senetle cep telefonu alabilir,

Senetle altın alabilir,

Peşinatsız araç satın alabilir,

Faktöring şirketlere başvurulabilir,

İkrazat firmalarına başvurabilir,

Yemek kartlarını bozdurabilirsiniz.

Krediniz onaylanmamıştır mesajı ne anlama gelir?

Bankalara kredi başvurusu yapıldığında olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapılmaktadır. Başvuru sonucunda ‘krediniz onaylanmamıştır’ mesajı almanız durumunda bu, kredi notunuzun düşük olduğu, kredi sicilinizin olumsuz etkilenmesi, sigortalı olma sürenizin dolmaması, borçlu ya da icralık olmanız, kara listede yer almanız, sigortasız olmak, maaş bordrosunun olmaması ya da işe yeni başlıyor olmanızdan kaynaklanmaktadır. Kredi sicili en az 6 ay içerisinde düzeltilmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra kredi için yeniden başvuru yapabilirsiniz.

Kredi notunu etkileyen durumlar nelerdir?

Kredi notunu etkileyen ve kredi kullanmaya engel olan durumlar şöyle sıralanır;

Kayıtlı çalışma süresinin belirtilen sürede olmaması,

Gelir belgesinin bulunmaması,

Başvuru sahibinin sigortalı olmaması,

İşsiz olması,

Ödenmemiş ya da takibe düşmüş kredi ve kredi kartı borcu olması,

Sık başvuru yapılması sonucu kredi puanının düşmesi,

Banka hesaplarına konulan haciz durumları.

Onaylanmayan kredi başvuruları ne zaman silinir?

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak adlandırılan kurum banka müşterisinin kredi ve kredi kartı bilgilerini kaydeder. Bankalara yapılan kredi başvurularında ise bu verileri sunarak değerlendirmede bulunur. Kredi başvurusu yapan kişinin riskli olduğu görülürse kredi talebi onaylanmaz. Reddedilen ve onaylanmayan kredi başvurularının silinmesi için BDDK’nın belirlediği süre 180 gün yani 6 aydır. Bu kapsamda sık başvuru yaptığı için kredisi onaylanmayan kişilerin yeniden başvuru yapmaları için beklemeleri gereken süre 6 aydır.

e-devlet kredi risk raporu görüntüleme

e-devlet sistemi üzerinden başvuru yaptığınız bankaları, limitleri tarihleri ve kredi risk raporunu öğrenebilirsiniz. Bunun için takip etmeniz gereken adımlar şunlardır;

e-devlet sistemine giriş yapın,

e-hizmetler bölümünden ‘Risk Merkezi Raporu’ başvurusuna tıklayın,

raporu görüntüle sekmesine tıklayın,

yeni başvuru sekmesini seçerek doğrulayın,

cep telefonunuza gelen SMS ile açılan sayfaya giriş yapın,

şifrenizi ve resimdeki karakteri girin,

açılan sayfa üzerinden borçlarınızı, bankalara yaptığınız kredi başvurularını ve limitlerini öğrenebilirsiniz.

Kredi alamayan kişilere nakit sağlayan kuruluşlar

Bankalardan kredi alamayan kişilere bazı kurumlar tıpkı kredi gibi nakit sağlamaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar aşağıdaki kuruluşlara başvuru yaparak olumlu sonuç alabilirler.

-ALJ Finans

-Wowwo

-Hemenal

-Koç Finans,

-Evkur,

-vodafone,

-Türk Telekom,

-Turkcell

Kredi başvuru sayısını incelemeyen bankalar hangileridir?

Enpara

Ziraat Bankası

TEB

Vakıfbank

Burganbank

Deniz Bankası

Odeabank

Garanti Bankası

Finansbank

Altenatif Bank

Yapı Kredi Bankası

Anında kolay kredi veren bankalar hangileridir?

Nakit ihtiyacı olan ve bankalardan kredi alamayan kişilere kredi veren bankalar bulunmaktadır. Bunlar;

CEPTETEB (İhtiyaç kredisi),

N Kolay (Kredi anında ihtiyaç kredisi),

Enpara.com (Dosya masrafsız kredi),

ING Bank (e-kredi ile anında kolay kredi)

Nakit ihtiyacı olanlar için anında kredi veren bankalar ve limitleri

Burgan Bank – PTT ihtiyaç kredisi: 10.000 TL

Aktif Bank: 40.000 TL

Denizbank: 36.000 TL

ING Bank: 45.000 TL

TEB: 40.000 TL

Vakıfbank: 20.000 TL

Fibabank: 80.000 TL

Anında kolay kredi alabileceğiniz Fibabanka, hızlı ve kolay bankacılık ile gelir belgesiz acil kredi vermektedir. Bankanın bu kredi için uyguladığı vade ve faiz oranı şöyle;

0-12 ay vadede yüzde 1.85 faiz,

12-24 ay vadede yüzde 1.76 faiz,

24-36 ay vadede yüzde 1.72 oranında faiz sunmaktadır.

Önek ödeme planı:

Kredi tutarı

Vade

Faiz oranı

Aylık taksit

Toplam geri ödeme

10.000 TL

12 ay

%1,85

957,73 TL

11.492,72 TL

10.000 TL

24 ay

%1,76

535,07 TL

12.841,78 TL

20.000 TL

12 ay

%1,85

1.915,45 TL

22.985,37 TL

20.000 TL

24 ay

%1,76

1.070,15 TL

25.683,54 TL

20.000 TL

36 ay

%1,72

792,21 TL

28.519,68 TL

 

Kara listede olan kişiler nasıl kredi alır?

Kredi notu düşük olan ve bankaların kara listesine giren kişiler için nakit bulabilecekleri yöntemler şunlar:

Faturalı hatlar üzerinden kredi almak,

Senet karşılığında peşin komisyon ödeyerek kredi almak,

Beyaz eşya satan mağazalardan tablet, telefon gibi cihazlar alarak bozdurmak,

Kredi kartı ile kuyumculardan altın alıp bozdurmak.


Son Güncelleme: 27.12.2021 23:05
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Kredi NotuKredi Alamayanlara Kredi
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