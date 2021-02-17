İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2021 Faturalı hat kredi nasıl alınır?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Faturalı hatta kredi veriliyor mu? Faturalı hat kredi nasıl alınır? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 17.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 22:45
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2021 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Takip Et:

Ekonomik koşulların giderek zorlaşması vatandaşları kredi almaya itiyor. Ancak bankalar kredi verirken vatandaşlardan bazı şartları yerine getirmesini istiyor. İstenen şartlara uygun olmayan kişiler bankalardan kredi alamıyor. Bankalardan kredi alamayan kişiler farklı yöntemlere yöneliyor.

Faturalı hatta kredi veriliyor mu?

Nakit ihtiyacı olan ve kredi almak isteyen vatandaşlar bankadan kredi alamadığı takdirde farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden biri de faturalı hat üzerine kredidir. Faturalı hat sahiplerine kredi verilmiyor. Ancak faturalı hat sahipleri faturalarına ek telefon alıp bu telefonu satarak acil nakit ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu yöntemi ülkemizde birçok kişi kullanıyor. Özellikle ikinci el telefon alım satımı yapan mağazalara giderek kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak bu işlem sırasında da bilinmesi gereken noktalar vardır. Bunlardan biri de bu yöntemle çok yüksek miktarda nakit elde edemezsiniz. Yani piyasada en yüksek fiyata satılan telefon kadar bir tutar elde edebilirsiniz. Öneğin 5 bin TL’lik bir telefon alırsanız, bu telefondan size 4.500 TL verilecektir. Aradaki farkı telefon firması komisyon ücreti olarak alacaktır.

3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri

İlk olarak faturalı hattına ait birimleri bulun. Kendi GSM operatörünüz veya farklı GSM operatörleri bu tarz satışlar gerçekleştirmez. Bulunduğunuz bölgede ikinci el telefon alım satımı yapan mağazalara gidebilirsiniz. Hat üzerinde veya senet üzerinden size taksitle telefon satışı yapacaklardır. Aldığınız telefonu satarak nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Taksitle telefon alacağınız yeri bulduktan sonra ne kadar nakde ihtiyacınızın olduğunu belirleyin ve ihtiyacınız olan tutar ve komisyon olarak alınacak tutarı belirledikten sonra buna göre telefon alın.

Faturalı hat üzerine taksitle telefon alımında dikkat edilen noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan üçü şu şekildedir;

  • 6 aydır faturalı olmaları
  • Aylık satmaca değerlerinin 50 TL altında olmaması
  • 6 aylık satmaca tutarının 300 TL altında olmaması şeklinde şartlar talep edilir.

Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu?

Bu yöntem ülkemizde çokça kullanılmaktadır. Banka sicili bozuk, kredi notu düşük kişiler sıkça bu yöntemi kullanmaktadır. Düşük miktarda nakde ihtiyacınız varsa bu yöntemin herhangi sakıncası yoktur. Bankada kredi alındığında da uygulanan faiz sonrası geri ödenecek tutar aşağı yukarı 300-400 TL fazla olacaktır. Telefon alım satımında da mağaza sizden bu tutarda komisyon alacaktır.

GSM operatörleri bu şekilde satış yapamıyor. Kanunen yasaklanan bu yöntem ikinci el alım satım yapan iş yerlerinde yapılmaktadır.

Faturalı hatta kredi başvurusu

Faturalı hatta kredi çekmek bankadan kredi almak gibi zorlu bir süreç değildir. Alım satım yapan bir telefoncuya giderek direk olarak telefonu alabilir ve ardından satışı gerçekleştirerek paranızı alabilirsiniz. Bilindiği gibi bankalar kredi verirken gelir belgesi, kefil gibi birçok şart istemektedir. Telefon alımında bunun gibi belgeler talep edilmez.



Son Güncelleme: 17.02.2021 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Faturalı HatKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
KOOP-DES Hibe desteği 2021 yılı içinde devam edecek!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
İş Bankası’ndan müşterilerine Yapılandırma fırsatı müjdesi!
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
Emekliye kredi için bankaların yaş sınırı kaçtır?
15 Şubat yüz yüze eğitimin ile köy okullarında uygulanacak kurallar
Çocukluk dizisi bitiyor mu? Dizinin neden final yapacak? Dizinin bitme sebebi
Öğrenim ve öğrenci belgesi e-devlet üzerinden nasıl nasıl alınır?
Star TV canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Son Yaz hangi günler yayınlanıyor? FOX TV Son Yaz tekrar bölümleri ne zaman?
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
19 Şubat 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Emanet yeni bölüm fragmanı 19 Şubat Cuma Emanet 120. Bölüm özeti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.