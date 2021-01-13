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Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 13.01.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

13 Ocak 2021 Çarşamba 22:08
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021
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Ekonomik koşulların giderek zorlaşması vatandaşları kredi almaya itiyor. Ancak bankalar kredi verirken vatandaşlardan bazı şartları yerine getirmesini istiyor. İstenen şartlara uygun olmayan kişiler bankalardan kredi alamıyor. Bankalardan kredi alamayan kişiler farklı yöntemlere yöneliyor.

Faturalı hatta kredi veriliyor mu?

Nakit ihtiyacı olan ve kredi almak isteyen vatandaşlar bankadan kredi alamadığı takdirde farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden biri de faturalı hat üzerine kredidir. Faturalı hat sahiplerine kredi verilmiyor. Ancak faturalı hat sahipleri faturalarına ek telefon alıp bu telefonu satarak acil nakit ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu yöntemi ülkemizde birçok kişi kullanıyor. Özellikle ikinci el telefon alım satımı yapan mağazalara giderek kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak bu işlem sırasında da bilinmesi gereken noktalar vardır. Bunlardan biri de bu yöntemle çok yüksek miktarda nakit elde edemezsiniz. Yani piyasada en yüksek fiyata satılan telefon kadar bir tutar elde edebilirsiniz. Öneğin 5 bin TL’lik bir telefon alırsanız, bu telefondan size 4.500 TL verilecektir. Aradaki farkı telefon firması komisyon ücreti olarak alacaktır.

3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri

İlk olarak faturalı hattına ait birimleri bulun. Kendi GSM operatörünüz veya farklı GSM operatörleri bu tarz satışlar gerçekleştirmez. Bulunduğunuz bölgede ikinci el telefon alım satımı yapan mağazalara gidebilirsiniz. Hat üzerinde veya senet üzerinden size taksitle telefon satışı yapacaklardır. Aldığınız telefonu satarak nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Taksitle telefon alacağınız yeri bulduktan sonra ne kadar nakde ihtiyacınızın olduğunu belirleyin ve ihtiyacınız olan tutar ve komisyon olarak alınacak tutarı belirledikten sonra buna göre telefon alın.

Faturalı hat üzerine taksitle telefon alımında dikkat edilen noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan üçü şu şekildedir;

  • 6 aydır faturalı olmaları
  • Aylık satmaca değerlerinin 50 TL altında olmaması
  • 6 aylık satmaca tutarının 300 TL altında olmaması şeklinde şartlar talep edilir.

Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu?

Bu yöntem ülkemizde çokça kullanılmaktadır. Banka sicili bozuk, kredi notu düşük kişiler sıkça bu yöntemi kullanmaktadır. Düşük miktarda nakde ihtiyacınız varsa bu yöntemin herhangi sakıncası yoktur. Bankada kredi alındığında da uygulanan faiz sonrası geri ödenecek tutar aşağı yukarı 300-400 TL fazla olacaktır. Telefon alım satımında da mağaza sizden bu tutarda komisyon alacaktır.

GSM operatörleri bu şekilde satış yapamıyor. Kanunen yasaklanan bu yöntem ikinci el alım satım yapan iş yerlerinde yapılmaktadır.

Faturalı hatta kredi başvurusu

Faturalı hatta kredi çekmek bankadan kredi almak gibi zorlu bir süreç değildir. Alım satım yapan bir telefoncuya giderek direk olarak telefonu alabilir ve ardından satışı gerçekleştirerek paranızı alabilirsiniz. Bilindiği gibi bankalar kredi verirken gelir belgesi, kefil gibi birçok şart istemektedir. Telefon alımında bunun gibi belgeler talep edilmez.



Son Güncelleme: 13.01.2021 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Faturalı HatKredi
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