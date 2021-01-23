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Faturada ek telefonu paraya çevirme

Acil paraya ihtiyacı olanlar ve kredi alamayanlar bu yola başvurabilir. Senet karşılığı altın alabilirsiniz. Faturalı hat üzerinden kredi çekebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 11:27
Faturada ek telefonu paraya çevirme
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Nakite çevirme işlemleri

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ilk olarak krediye başvuru yaparlar. Ancak sicili bozuk olanlar, limitini dolduranlar ya da kredi notu düşük olan vatandaşlar kredi çekemedikleri için başka bir yola başvuru yaparlar. Bundan yıllar önce paraya ihtiyacımız olduğunda eş, dost, komşu, akrabalardan isteyebilirdik. Ancak günümüzde bu fazla mümkün olmayabiliyor. Tek çare tefeciler gibi gözükse de tefecilik bir suçtur ve bu duruma razı göstermek ayrı bir suçtur. Altenatif yol işe başvurarak acil para için telefon bozdurma işlemlerine başvurabilirsiniz.

Sıkıntılı zamanlarda para bulma

Maddi sıkıntı yaşayan, bir sürü borcu olanlar senet karşılığında kuyumcudan altın alabilir ve bu altınları paraya çevirebilirsiniz. Bunu haricinde telefon bozdurma yöntemini de uygulayabilirsiniz.

Senet karşılığı altın alma

Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk önce karşılıklı güven çok önemlidir. Senet karşılığı aldığınız altınları aynı anda paraya çevirebilirsiniz. Bu işlemi yapmak istediğinizde kuyumcu sizden komisyon ücreti alacaktır. Her kuyumcu senet karşılığı altın vermemektedir. Özellikle küçük yerlerde, ilçelerde yaşıyorsanız bu işlem zor olacaktır.

Çünkü senet karşılığı altın veren kuyumcular daha çok büyükşehirlerde İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Samsun, Kayseri, Mardin gibi illerde daha fazladır.

Telefon bozdurarak nakite çevirebilirsiniz

Borç bulma yöntemi olarak da bu yola başvurulabilir. Ülkemizde birçok telefon firması bulunmaktadır. Bu firmalar her yıl yeni üretim yaparak farklı telefon üretmektedir ve bu ürettikleri telefonu piyasaya sürmektedirler. Teknoloji çağını yaşamamızdan dolayı telefon kullanımının artması firma satışlarını yükseltmiştir. 

Nakide ihtiyacı olan vatandaşlarımızın telefon satışı yapılan yerde taksitle veya senetle son model yeni bir telefon alabilir ve aldığı bu telefonu açmadan direk başka birine satarak nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bazı firmalarda telefon bozdurma işlemini yapmak isteyen vatandaşlara telefonu satmış gibi gösterip geri alırlar ve aylık olan fiyatı taksitler halinde müşterisinin ödemesini ister. 12 ay ya da 24 ay vade ile borçlanır, taksitlerini öder.

Faturalı hat üzerine kredi

Başka bir yol olarak da faturalı hat üzerine kredi çekebilmenizdir. Bunun için yapmanız gereken tek şart Türk Telekom, Turkcell veya Vodafone operatörlerinden birine sahip olmanızdır. Bu hatları faturalı kullanmanız gerekmektedir. Hattınız aktif olmalıdır. 6 aydır aktif olarak kullanıyor olmanız ve ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız gerekir.

Faktoring şirketler

Bankadan kredi alamıyorsanız senet ve çek karşılığında para veren finans kuruluşlara müracaat edebilirsiniz. Bu kuruluşlar genellikle her ilde bulunmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bağlı faktoring şirketlere müracaat edebilirsiniz. Bu şirketler hafta sonu da hizmet vermektedir. Başvuru yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 23.01.2021 11:27
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Anahtar Kelimeler:
FaturalıTelefonAltınNakit
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