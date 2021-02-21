Fatsa fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Fatsa fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Fındık borsası genelde Giresun taraflarında yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Çünkü Giresun fındığı Türkiye’nin en kaliteli fındığı arasında yer almaktadır. Önek verecek olursak Artvin’de fındık fiyatı 5 TL iken Giresun’da genellikle iki katıdır. Çünkü Giresun fındığı hem büyüktür hem de içi doludur. Dolayısıyla fiyatlar yöreden yöreye farklı göstermektedir. Fındık üreticisi olan vatandaşlarımız Fatsa fındık fiyatlarını merak ediyor. Fındık üreticisi olan vatandaşlarımız genellikle Fatsa ve Ünye fındık fiyatlarını merak etmektedir. Önümüzdeki yaz fındık satacak olan vatandaşlarımız Fatsa fındık fiyatlarını araştırmaya başladı.

Güncel Fatsa fındık fiyatlarını merak eden vatandaşlarımız için bu haberimizde detaylı bilgilere yer verdik. Buna göre bu yaz fındık fiyatları için açıklamalar çok yakında bekleniyor. Önümüzdeki yılın fındık fiyatları genellikle hasat zamanında bir hafta sonra açıklanmaya başlıyor. Fatsa’daki fındık fiyatlarını ise Fatsa ticaret odası belirliyor.

Fındığın rekoltesine göre fiyatlar aşağı yukarı tahmin edebilir bir duruma geliyor. Ordu’nun ilçelerinde bile fiyat farklılıkları meydana gelebilir. Öneğin Fatsa’daki ve dünyadaki fındık fiyatları arasında farklılıklar vardır. Çünkü fındığın yapısı. yetişme ortamı ve aldığı yağış fındığın fiyatını etkiliyor.

Fatsa fındık fiyatlarına bakacak olursak Fatsa ticaret borsası tarafından belirlenen fındık fiyatları neredeyse her gün güncellenmektedir. Fiyat grafiklerine bakarak Fatsa‘daki fındık fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bu fiyatların yükseliş veya alçalış hareketlerini gözlemleyerek ürettiğiniz fındıkları en yüksek fiyattan satabilir ve en düşük fiyattan alabilirsiniz. Buna göre fındığın yıllık haftalık ve aylık fiyat değişimlerini kontrol ederek alım satım yapabilirsiniz. Fiyat hareketlerini takip edebileceğiniz en uygun yer ise ticaret borsasıdır. Bu borsada gerçekçi ve objektif bilgiler bulabilirsiniz. Aynı zamanda burada fındığın içindeki tüm üretim bilgileri ile fiyat farklarını görebilirsiniz. Böylelikle fındığın yıllık üretimi ve fiyatı noktasında bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda şehirlerdeki ilçelerdeki fındık üretimlerini grafiklerden öğrenebilirsiniz.

Fındık üreticileri fındığın günlük fiyat değişimlerini bu borsadan takip edebilirsiniz. Türkiye’de tüm il ve ilçelerde üretilen fındık miktarını ve fiyatlarını da bu sayfalardan öğrenebilirsiniz. Fiyatlar her gün güncellenmekte ve illere göre değişmektedir. Bu sayfada öğrenebileceğiniz bir diğer bilgi ise geçmiş yıllara ait fındık fiyatları ve üretim miktarlarıdır. Aynı zamanda hafta içi ve günlük miktarlarda burada yer almaktadır. Bu açıdan buradaki fiyat hareketliliklerini görerek fındığımızın en yüksek miktardan satma imkanına sahip olabilirsiniz.

Fındık fiyatlarını etkileyen en büyük nedenlerden bir tanesi de siyasi sebeplerdir. Serbest piyasada üreticiler tarafından satışa çıkarılan fındık siyasi söylemlerden çok fazla etkilenmektedir. Serbest piyasada çalışan firmalar ve üreticiler fındık fiyatlarındaki siyasi nedenlerden dolayı yaşanan hareketlerden dolayı fiyatlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Genellikle fındık fiyatları bu şekilde düşmektedir.