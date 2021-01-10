Fast para transferi nedir? Hangi bankalar Fast transfer sistemine geçti? FAST para transferi ücretli mi?

Kuveyt Türk, Kolay Adresleme Sistemi kapsamında IBAN gerektirmeyen para aktarımını hizmete sundu. Merkez Bankası ile uygulamaya koyulan FAST ve Kolay Adresleme ile kişilerin her gün ve her saatinde para gönderimi yapabilecekler.

Bu özelliği ilk sunan banka olan Kuveyt Türk, 8 Ocak ile bilikte FAST para aktarımı sistemine müşterilerine sunacak. Müşteriler IBAN gerekmeden, T.C, mail adresi ve vergi kimlik bilgisi gibi bilgilerle para aktarımı yapabilecek. Kuveyt Türk’ün mobil ve intenet bankacılığından yapılabilinecek olan, FAST sistemi ile gün veya saat fark etmeden IBAN numarasına gerek kalmadan telefon numarası, T.C no gibi bilgilerle hızlı ve kolay şekilde yapılabilecek.

FAST sistemi hakkında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, FAST ile yeni bir para transferi dönemi başladığını, Merkez Bankası yönergesi ile beraer bu sistemin ortaya çıktığını açıkladı. FAST ile birlikte IBAN gerekmeden bilgilerle para transferi yapılabilineceğini, müşterilerin finansal işlemleri kolayca yapabileceğini duyurdu.

Fast ve Kolay Adresleme sistemi ile kişiler kısa sürece hızlı yoldan para transferi ve para aktarımı gibi işlemleri hangi gün olduğu fark etmeden gerçekleştirebileceklerdir.