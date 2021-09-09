Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkiye’deki tüm vatandaşların kullanımına sunulan FAST sistemi bir çok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?

FAST Para Transfer Sistemi Nedir?

TCMB’nin yaptığı açıklamaya göre Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, bir tür ödeme türüdür. Bu sistemi kullanan insanlar istedikleri zaman para ödemeleri ve transferleri yapabilecekler. Havalenin eksi yönlerinin bulunmadığı FAST sistemi yakın gelecekte çok daha önemli bir hale gelecek gibi görünüyor.

FAST Transfer Limitleri Ne Kadar?

FAST sistemine katılan herkes bu sistemin faydalarından yararlanabiliyor. İlk olarak 50 TL’lik bir limitle başlatılan FAST sisteminin iyice yaygınlaşmasıyla birlikte 1000 TL’ye yükseltildi. TCMB’nin yakın zamanda aldığı karar sonucunda bu limit 2000 TL’ye çıktı.