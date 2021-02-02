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FAST ödeme sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Merkez bankasının yeni geliştirdiği FAST sistemi oldukça merak uyandırdı. Tüm detaylar haberimizde..

02 Şubat 2021 Salı 22:23
FAST ödeme sistemi nedir, nasıl kullanılır?
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Ödeme sistemlerini geliştirmek ve daha hızlı,kolay hale getirmek için Merkez Bankası, üst üste bir takım yeniliklere imza attı. Son zamanlarda yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışmalar yürüten Merkez Bankası, halkı mutlu edecek bir kolaylığa da imza attı. 

FAST  SİSTEMİ 

Perakende ödeme sistemi olarak ifade edilen FAST, sürekli olarak kullanılması için güncellemeler ile hazırlanıyor. Her gün ve her saat hizmete sunulacak olan FAST sistemi üzerinden tüm işlemler için olanak sağlamakta. Kimlik numarası,mail adresi veya telefon numarası ile işlemler gerçekleştirilebilecek. 

Merkez Bankası tarafından geliştirilecek olan bu sistem, vatandaşlara oldukça kolaylık sağlayacak. Tüm ödeme işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. 

FAST SİSTEMİ HAZIR 

Merkez Bankası’nın yaptığı son açıklamalara göre sistemin tüm eksiklikleri tamamlandı ve kullanıma hazır bir hale getirildi. Sistemin sunduğu kolaylık sayesinde bir çok kişinin kullanması bekleniyor. 

Sistemi kullanabilmek için bazı şartlar da yer almaktadır. Minimum 50 TL şartı bulunmaktadır. Sistemin kullanımı arttıkça da kademeli olarak artış yapılabilir. Ödeme limiti ileri ki zamanlarda 1000 TL kadar olabilir. Bir çok kişi tarafından FAST sisteminin kullanılması beklenmekte.



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:23
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KastMerkez Bankası
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