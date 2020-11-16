FAST ödeme sistemi ile para transferi nasıl yapılır?

EFT saatlerine ilişkin yapılan değişiklikler merak ediliyor. Yeni uygulama FAST ile birlikte para transferleri artık günün her saati yapılabilecek. Yeni uygulamanın detayları merak ediliyor.

FAST ne zaman kullanılacak?

TCMB pilot uygulamanın en kısa sürede başlayacağını duyurmuştu. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani FAST uygulaması sayesinde para transferlerinin 2-3 saniye içerisinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Farklı bankalar arası yapılan transfer işlemleri yeni uygulama sonucunda haftanın her günü ve saati yapılabilecek. Uygulama 18 Aralık’tan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak.

FAST uygulaması sayesinde ödemelerde yapılacak değişikliklerden biri de IBAN numarası yerine kimlik numarası veya e-posta kullanımı olacak. KOLAS yani Kolay Adresleme Sistemi olarak hazırlanan sistemle vatandaşların işlemleri daha kolay yapması sağlanacak.

FAST ücreti var mı?

Sistem sayesinde vatandaşlar IBAN numaralarını TCKN bilgileri ile eşleştirecek ve bu şekilde ödemelerini veya transferlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca karekod uygulamasıyla ödemelerin en hızlı şekilde yapılması sağlanacak.

EFT sistemi yerine getirilecek olan FAST sisteminde uygulanacak ücretlendirme hakkında karar henüz açıklanmadı.

FAST sistemi TR KAREKOD’u destekleyecek

FAST sistemi ödemelerde ulusal karekod standardı olarak TR KAREKOD’u destekleyecek. Bu kod sayesinde işlemlerde hata ve yanlışlık olması engellenmiş olacak.

FAST sistemiyle telefondan para gönderilebilecek

Yeni sistem ile birlikte telefon numarası üzerinden para gönderilebilecek. Bankaların uygulamalarının entegre olacağı sistemle telefonla çok kolay bir şekilde para transferi yapılacak.

FAST sisteminde işlem limiti ne kadar?

18 Aralık’ta pilot uygulamayla hayata geçecek olan sistemde ilk olarak 1000 TL üst limit uygulanacak. Uygulama zaman içerisinde kademeli olarak limit işlemlerinde artacak.