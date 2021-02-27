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FAST banka para transfer limiti ne kadar?

EFT’de 7/24 para transferi dönemine geçiş yapacak olacak FAST sistemi merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası ise geçtiğimiz günlerde para transferlerinin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Peki, FAST banka transferlerinin limitleri ne kadar oldu? Haberin detaylarında.

27 Şubat 2021 Cumartesi 14:47
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
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Merkez Bankası, para transferlerinin daha hızlı olması için yeni bir uygulama geliştirdiklerini açıklamıştı. Mesai saatlerinin ve IBAN numarasının önemini yok eden Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST), ilgi çekmeye başladı.

Merkez Bankasının 7/24 anında ödeme yapabileceği bir sistem olan FAST sisteminin üst limit miktarı 1000 TL oldu.

Sekiz Ocak 2021 yılında yürürlüğe girmiş olan sistem, dokuz milyon bir ödeme yaptı. Ödemeler, T.C kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresi ile başlatılarak kolay bir ödeme sağlandı. Bu kolay adres sistemine kayıtlı kişi sayısı ise 5.3 milyon oldu.

Şuan ki üst limit miktarı 1000 TL olsa da, yapılan açıklamalara göre bu oran ilerleyen günlerde artacak.  

Merkez Bankası, ödeme alanlarını geliştirecek bir sistem oluşturdu. FAST, bu ödeme sisteminin adı.  Sistem, kişilerin farklı bankalar üzerinden para transferini saniyeler içerisinde yapmasını sağlıyor. Bu işlemler 7 gün 24 saat yapılabilmektedir. FAST’la birlikte artık EFT derdiyle uğraşılmıyor.

Vatandaşlar, FAST sistemiyle birlikte, ödemelerini yaparken İBAN yerine telefon numaralarını, kimlik numaralarını ya da e-posta adreslerini yazarak Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) ile yapabilecektir. KOLAS ve FAST katılımcı müşteriler, mobil telefon numaraları, e-posta adresleri ya da TC numaralarını ödeme yapmak istedikleri hesabıyla eşleştirilebilecek. Bu sayede IBAN’a ihtiyaç duyulmayacaktır. Aynı zamanda kişiler arasında ve ticari işletmelerde karekod ile ödeme yapılması mümkün kılınmıştır.

EFT VE FATS arasında süre farkı vardır. Bankalar arasındaki para transferleri anında yapılsa da bankalardaki para, alıcının hesabına geçmek için belirli bir süreye ihtiyaç duyar. Aynı zamanda EFT sisteminde mesai saatleri arasında işlem yapılır.

 

FATS sistemi ilk önce sistemde yer almak isteyen bankaların katılımıyla gerçekleşecek. Bu bankalar ise Türkiye’de bulunan bankalar olması gerekmektedir. Şu an ise 21 bankayla bütünleme sağlandı. İleriki günlerde ise daha çok bütünleşen bankaların olması düşünülmektedir. Aynı zamanda FATS uygulamasının kriterlerine sahip olan kuruluşlarda FATS sisteminden yararlanabilecek.

FATS sisteminin ilerlemesi adına bankalardan herhangi bir ücret alınmayacak. FATS sistemiyle yapılacak para transferleri2-3 saniye arasında yapılması planlanmaktadır. İşlem süresi eğer 25 saniyeyi geçerse, işlem iptal edilecek.

FATS sistemiyle birlikte yapılacak ödemeler karekodla desteklenecek. Bu şekilde yapılacak ödemeler daha hızlı, hatasız yapılacak. Kişiler, alışveriş yaptıklarında karekodu tarayarak hızlı ve kolay bir ödeme yapabilecek. FATS sistemi ilerde çoğu insanın hayatında olacak bir sisteme dönüşecek.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 14:47
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FATSSistemBankaIşlemEft
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