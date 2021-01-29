İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ocak 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?

Basın bülteninde göze çarpan Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak, Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 21:17
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ocak 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Takip Et:

Son günlerde farklı farklı kurum ve kuruluşlarda hibe destek ödemesi yapıldığı için birçok insan bu durumdan yararlanmak istedi. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan bu duyurularda yardıma ihtiyacı olan vatandaşların aldığı destek ücretleri her geçen gün daha da yükselmektedir. Devletin sağladığı olanaklar sayesinde birçok vatandaş ihtiyaç duyduğu farklı konulardan destek kapsamında bu olaydan faydalanabilecektir. Son zamanlarda bankaların faizlli kredilerde yaşanılan düşüşten dolayı birçok vatandaş bu durumdan faydalanmak ve değerlendirmek istedi. Düşük faiz yüzdesine sahip ev kredileri ile beraber birçok vatandaş için sevindirici duyuru yapıldı. Fakat kredi faiz oranlarının bu denli düşmesinden hemen sonra konut ücretlerinin inanılmaz derecede yükseldiği ortaya çıktı.

Maddi açıdan orta seviyenin altında bir ev sahibi olmak isteyen vatandaş için farklı farklı kredi fırsatları sunuldu. Bunun dışında yanı zamanda prefabrik konut araştırılması son hız devam etmektedir. 40 metre karelik prefabrik konutları 27 bin 500 TL’ye satın almak mümkün olmasıyla beraber bungalov tarzı prefabrik konutlar için ise tahmini 210 milyar TL’ye kadar yükseliş olmaktadır. Konut sahibi olmak isten bireyler prefabrik konut araştırmalarının devam etmesi ile gündemde yerini korumaktadır.

 

Devlet üzerinden sağlanılan birçok vatandaşa ihtiyaçlarını gidermek için inanılmaz bir destek ödemesi yapılmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için 30 bin TL civarı bir destek sağlanılmaktadır. Son dönemlerde prefabrik ev seçenekleri en merak edilen araştırma konularından birisi haline geldi. Bununla birlikte hibe destek ödemeleri prefabrik konutlar için de geçerliliğini sürdürmektedir. 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan duyurularda Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü’nün bir sürü yardım ödemeleri de yapılmaktadır. Bu olay içinde prefabrik ev yapımları desteği göz önüne çıkmıştır. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yardım ödemeleri de devam etmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan duyurular şunlardır; “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.” Bu açıklamalar gündemdeki yerini korumaktadır.

Verilecek olan prefabrik ödemelerini kimler kullanabilecek?

Bu destekten yararlanabilmek için gereken en önemli husus reşit olmaktır. Bunun dışında duyurulan gereksinimler şu şekildedir; 

“Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma” 

Devlet tarafından verilecek olan hibe yardımının şartları nelerdir?

Bu hibe yardımı sadece geliri yetersiz olan aileler için geçerli olacaktır. Bu tutardan yararlanabilmek için gerekli kriterler konulmuştur. İşte o kriterler;

  • Oturulan evin bakımsız, sağlıksız ve eski bir şekilde olması,
  • Maddi desteğe muhtaç olunması,
  • Ailedeki gelirlerin toplamının, hane içindeki birey sayısına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekmektedir. Yani kişi başı 701,32 TL’yi aşmaması gerekli,
  • Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli olmak, dul olmak gibi özel durumlardan en az bir tanesine sahip olmak,
  • Düzenleme yapılacak veya üstüne prefabrik konut yapılacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak gereklidir. 


Son Güncelleme: 29.01.2021 21:17
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2021
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
Beni Bırakma Firuze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? 2021
75 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Korona aşısı randevu alma ekranı
Altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 30 Ocak 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Uçankuş TV HD kanal frekansı ayarları
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? 3. sezon başlama tarihi belli oldu!
KYK 1000 Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları
11 Kasım saat 11:11'de 11 milyon fidan için geleceğe nefes kampanyası başvuru sayfası
Hizmetçiler Dizisi oyuncuları karakterleri ve oyuncuların gerçek adları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Ocak 2021 Cumartesi
30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nöbetçi Noter 31 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 31 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Ofsaytta kol sayılır mı? Ofsaytta ayak mı vücut mu baz alınır?
Atv canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 30 Ocak 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.