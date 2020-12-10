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Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Aralık 2020

Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 10 Aralık 2020 Perşembe günü basına aktarılmaya devam ediyor. Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! haberi güncel ayrıntılarını Aralık 10 Perşembe günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:12
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Aralık 2020
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Son günlerde farklı farklı kurum ve kuruluşlarda hibe destek ödemesi yapıldığı için birçok insan bu durumdan yararlanmak istedi. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan bu duyurularda yardıma ihtiyacı olan vatandaşların aldığı destek ücretleri her geçen gün daha da yükselmektedir. Devletin sağladığı olanaklar sayesinde birçok vatandaş ihtiyaç duyduğu farklı konulardan destek kapsamında bu olaydan faydalanabilecektir. Son zamanlarda bankaların faizlli kredilerde yaşanılan düşüşten dolayı birçok vatandaş bu durumdan faydalanmak ve değerlendirmek istedi. Düşük faiz yüzdesine sahip ev kredileri ile beraber birçok vatandaş için sevindirici duyuru yapıldı. Fakat kredi faiz oranlarının bu denli düşmesinden hemen sonra konut ücretlerinin inanılmaz derecede yükseldiği ortaya çıktı.

Maddi açıdan orta seviyenin altında bir ev sahibi olmak isteyen vatandaş için farklı farklı kredi fırsatları sunuldu. Bunun dışında yanı zamanda prefabrik konut araştırılması son hız devam etmektedir. 40 metre karelik prefabrik konutları 27 bin 500 TL’ye satın almak mümkün olmasıyla beraber bungalov tarzı prefabrik konutlar için ise tahmini 210 milyar TL’ye kadar yükseliş olmaktadır. Konut sahibi olmak isten bireyler prefabrik konut araştırmalarının devam etmesi ile gündemde yerini korumaktadır.

 

Devlet üzerinden sağlanılan birçok vatandaşa ihtiyaçlarını gidermek için inanılmaz bir destek ödemesi yapılmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için 30 bin TL civarı bir destek sağlanılmaktadır. Son dönemlerde prefabrik ev seçenekleri en merak edilen araştırma konularından birisi haline geldi. Bununla birlikte hibe destek ödemeleri prefabrik konutlar için de geçerliliğini sürdürmektedir. 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan duyurularda Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü’nün bir sürü yardım ödemeleri de yapılmaktadır. Bu olay içinde prefabrik ev yapımları desteği göz önüne çıkmıştır. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yardım ödemeleri de devam etmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan duyurular şunlardır; “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.” Bu açıklamalar gündemdeki yerini korumaktadır.

Verilecek olan prefabrik ödemelerini kimler kullanabilecek?

Bu destekten yararlanabilmek için gereken en önemli husus reşit olmaktır. Bunun dışında duyurulan gereksinimler şu şekildedir; 

“Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma” 

Devlet tarafından verilecek olan hibe yardımının şartları nelerdir?

Bu hibe yardımı sadece geliri yetersiz olan aileler için geçerli olacaktır. Bu tutardan yararlanabilmek için gerekli kriterler konulmuştur. İşte o kriterler;

  • Oturulan evin bakımsız, sağlıksız ve eski bir şekilde olması,
  • Maddi desteğe muhtaç olunması,
  • Ailedeki gelirlerin toplamının, hane içindeki birey sayısına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekmektedir. Yani kişi başı 701,32 TL’yi aşmaması gerekli,
  • Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli olmak, dul olmak gibi özel durumlardan en az bir tanesine sahip olmak,
  • Düzenleme yapılacak veya üstüne prefabrik konut yapılacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak gereklidir. 


Son Güncelleme: 10.12.2020 21:12
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