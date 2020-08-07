İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti cezası
Son Dakika
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
2020 Temmuz ayı çlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş tarafından duyuruldu
2020 Temmuz ayı çlık ve...

Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ağustos 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?

Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ağustos 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ağustos 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?’a dair gelişmeleri 07.08.2020’li haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

07 Ağustos 2020 Cuma 03:31
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ağustos 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Takip Et:

Son günlerde farklı farklı kurum ve kuruluşlarda hibe destek ödemesi yapıldığı için birçok insan bu durumdan yararlanmak istedi. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan bu duyurularda yardıma ihtiyacı olan vatandaşların aldığı destek ücretleri her geçen gün daha da yükselmektedir. Devletin sağladığı olanaklar sayesinde birçok vatandaş ihtiyaç duyduğu farklı konulardan destek kapsamında bu olaydan faydalanabilecektir. Son zamanlarda bankaların faizlli kredilerde yaşanılan düşüşten dolayı birçok vatandaş bu durumdan faydalanmak ve değerlendirmek istedi. Düşük faiz yüzdesine sahip ev kredileri ile beraber birçok vatandaş için sevindirici duyuru yapıldı. Fakat kredi faiz oranlarının bu denli düşmesinden hemen sonra konut ücretlerinin inanılmaz derecede yükseldiği ortaya çıktı.

Maddi açıdan orta seviyenin altında bir ev sahibi olmak isteyen vatandaş için farklı farklı kredi fırsatları sunuldu. Bunun dışında yanı zamanda prefabrik konut araştırılması son hız devam etmektedir. 40 metre karelik prefabrik konutları 27 bin 500 TL’ye satın almak mümkün olmasıyla beraber bungalov tarzı prefabrik konutlar için ise tahmini 210 milyar TL’ye kadar yükseliş olmaktadır. Konut sahibi olmak isten bireyler prefabrik konut araştırmalarının devam etmesi ile gündemde yerini korumaktadır.

Devler üzerinden sağlanılan birçok vatandaşa ihtiyaçlarını gidermek için inanılmaz bir destek ödemesi yapılmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için 30 bin TL civarı bir destek sağlanılmaktadır. Son dönemlerde prefabrik ev seçenekleri en merak edilen araştırma konularından birisi haline geldi. Bununla birlikte hibe destek ödemeleri prefabrik konutlar için de geçerliliğini sürdürmektedir. 


Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan duyurularda Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü’nün bir sürü yardım ödemeleri de yapılmaktadır. Bu olay içinde prefabrik ev yapımları desteği göz önüne çıkmıştır. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yardım ödemeleri de devam etmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan duyurular şunlardır; “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.” Bu açıklamalar gündemdeki yerini korumaktadır.

Verilecek olan prefabrik ödemelerini kimler kullanabilecek?

Bu destekten yararlanabilmek için gereken en önemli husus reşit olmaktır. Bunun dışında duyurulan gereksinimler şu şekildedir; 

“Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma” 

Devlet tarafından verilecek olan hibe yardımının şartları nelerdir?

Bu hibe yardımı sadece geliri yetersiz olan aileler için geçerli olacaktır. Bu tutardan yararlanabilmek için gerekli kriterler konulmuştur. İşte o kriterler;

  • Oturulan evin bakımsız, sağlıksız ve eski bir şekilde olması,
  • Maddi desteğe muhtaç olunması,
  • Ailedeki gelirlerin toplamının, hane içindeki birey sayısına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekmektedir. Yani kişi başı 701,32 TL’yi aşmaması gerekli,
  • Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli olmak, dul olmak gibi özel durumlardan en az bir tanesine sahip olmak,
  • Düzenleme yapılacak veya üstüne prefabrik konut yapılacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak gereklidir. 


Son Güncelleme: 07.08.2020 03:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir?
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir?
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
SGK, SSK, Bağkur emeklilik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet ile emeklilik güncel maaş bilgisi sorgulama
SGK, SSK, Bağkur emeklilik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet ile emeklilik güncel maaş bilgisi sorgulama

Popüler Haberler

ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Seni çok bekledim dizisinin konusu hikayesi özeti nedir?
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması ne zaman başlayacak? Yarışmanın konsepti ne?
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 6 Ağustos 2020 Perşembe
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
2020 Ağustos İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
28 Şubat 2020 Cuma fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Asgari ücretliye 3 ayda 1, 463 TL ikramiye ödenmesi için görüşmeler
Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten kimdir? Uzman Arda Ayten hakkında bilgiler
Hekimoğlu'ndaki mümessil ile birlikte yatak sahnesi tepkilere neden oldu!
Hercai Elif Şadoğlu öldü mü? Duygu Yetiş Hercai'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Garanti BBVA 10.000 TL Ağustos 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
2020 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Yemin dizisi yeni Reyhan Elif Özkul kimdir? Elif Özkul yaşı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.