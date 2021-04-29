Faizsiz ve 3 yıl geri kredi imkanı! 3 Mayısıs tarihinde başlıyor, başvurular e-Devlet'ten..

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın elektrik malzeme alanında kurulan yeni üretim tesisinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında peş peşe müjdeli haberler verdi. Esnaf için uygulamaya alınan kira desteğinin pandemi nedeniyle 1 ay süre daha uzatma kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayısıs tarihinde hesaplarına yatıracaklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında milyonları ilgilendiren bir kredi destek paketi hakkında da önemli bilgiler verdi. Erdoğan, Faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi destek programını uygulamaya aldıklarını belirterek KOSGEB vasıtası ile toplam 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programına 3 Mayısıs Pazartesi'den gününden itibaren başlayacaklarını duyurdu. KOSGEB başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, salgından dolayı gelir kaybı yaşayan yada gelir akışında bozulma yaşayan istihdamını koruyan sektörlerin, mikro ve küçük ölçek tarzı işletmeler ile faaliyeti teknoloji olan şirketlerinin bu destekten faydalanabileceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca; e-Devlet üzerinden giriş yapan ve tanımlanan tüm şartları taşıyan mikro veya küçük işletmelerin 3 Mayısıs tarihinden itibaren başvurularını KOSGEB aracılığı ile yapabileceklerini ifade etti.