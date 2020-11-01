Faizsiz Krediler duyuruldu! Faizsiz kredi veren bankalar hangilerdir?

Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşların özellikle pandemi sürecinde sayılarında ciddi artışlar yaşanması sonrasında bankalar faizsiz kredi kampanyalarını bir bir duyurmaya başladı. Kredi vade oranlarının 60 aydan 36 aya düşürülmesi sonrasında maksimum vade seçeneği ile 5.000 TL kredilerini duyuran bankalar vatandaşları mutlu etti.

Özel banklar ve kamu bankalarının faizsiz kredileri araştırılmaya devam ederken özellikle faizin haram olması nedeni ile helal kredi kullanmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.

Ziraat Katılım 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri

Türkiye Finans Katılım Bankası 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri

Kamu bankaları arasında en fazla müşteriye sahip olan bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankasının katılım bankası olan Ziraat Katılım 5.000 TL’ye varan kredi limiti ile 36 ay vade seçeneği sunmaktadır.

Faizsiz kredi veren bir diğer bankalardan bir tanesi olan Finansbank Katılım 3 – 36 vade seçenekleri ile sunulan maksimum 5.000 TL kredi vermektedir. Helal kredilerde en fazla tercih edilen bankalardan bir tanesi Finans Katılımdır.

Albaraka Türk Katılım Bankası 5.000 TL faizsiz kredi özellikleri

Helal kredi veren bankalardan bir tanesi olan Albaraka Türk 5.000 TL faizsiz kredi vermektedir. 36 ay vade seçeneği ile sunulan kredi başvurusu yapabilmek için Albaraka Türk şubelerine gidilmesi gerekmektedir.